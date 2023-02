Kiakadtak a pestszentimreiek: körforgalmat akarnak lámpás kereszteződés helyett

„Pestszentimre fejlődik” – írják azon a fotón, amit Pál Norbert önkormányzati képviselő tett közzé, hogy bejelentse: hamarosan lámpás kereszteződés lesz a Lőrinc út és a Szálfa utca sarkán, a XVIII. kerületben. A képviselő úr azonban jócskán elszámolta magát a bejelentés visszhangjával kapcsolatban: a XVIII. kerületi Facebook-csoportban nem örülnek a lakosok a döntésnek.

A lakosok attól félnek, hogy csak torlódni fog a kocsisor a lámpák miatt. Fotó: Pixabay

A többség körforgalmat szeretne

A környéken élők között többekben is felmerült a kérdés, miért nem körforgalmat építenek a lámpák helyett, hiszen hely is lenne neki, ráadásul hosszú távon olcsóbb is a fenntartása.

A lámpás kereszteződés nem ide való!

– írta az egyik hozzászóló, aki hangsúlyozta: „Itt kizárólag a Kisfaludyn haladók sebességét kellene mesterségesen csökkenteni, amire csak egy körforgalom képes, így az álló helyzetből induló, Szálfa utcában várakozó ki tudna hajtani.”

Sokan értenek egyet a kommentelővel. Vannak, akik évtizedek óta ezen az útvonalon közlekednek, és nem örülnek a lámpa ötletének.

„Akkor itt is lehet majd sorban állni 10 percet úgy, mint 2 km-el előrébb. A körforgalomnak lenne helye is, és sokkal jobb is lenne!” – írja az egyik hozzászóló.

Körforgalom kéne ide, nem lámpa… könnyebb lenne mindenki élete…

– ért egyet vele egy másik kommentelő. A XVIII. kerületben élők és az arra haladók azt is sérelmezték, hogy miért nem kérdezte meg őket senki a döntés előtt.

A balesetveszélyes kereszteződést lámpákkal tenné biztonságosabbá a kerületi képviselő. Fotó: Google Térkép

Balesetveszélyes a kereszteződés

A problémás útkereszteződésben rengeteg baleset történik. Sokak szerint a KRESZ-t nem ismeri elég autós, más hozzászólók szerint viszont a körülmények nem megfelelőek.

„Itthon ez az egyetlen forgalmi pont, amit kifejezetten gyűlölök és közveszélyesnek találok. Kivilágítatlan erdei főútról vágtató autók érkeznek a domb mögül, és érnek a hegyesszögű kereszteződéshez, amit a keresztben haladóknak nehéz belátni, és nagyon rövid reakcióidőt engedélyez a számukra” – írja az egyik hozzászóló.

Abban mindenki egyetért tehát, hogy sürgős megoldás kell a közlekedők védelme érdekében, a lakók azonban a polgármester által korábban beharangozott körforgalmat várták, ami helyett most úgy néz ki, lámpát kapnak csupán.

Ez fogja feltartani a Gyál felé tartó forgalmat! Jól átgondolt megoldás ez?

– teszi fel a kérdést az egyik kommentelő, majd kifejti: „Egy óra alatt nem lehet hazatérni a tíz perce levő Szarvas csárdától. Sokszor az egy buszmegállónyira levő Vezér utcánál áll a sor vége a Lőrinci úton. A lámpaváltás alig pár autót enged át a balra kanyarodók miatt, ugyanez lesz ennél a lámpánál is” – írja le aggályait a hozzászóló.