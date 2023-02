Különleges újítással jelent meg a turizmus top 50-es kiadványa

„A turizmus 50 fontos szereplője & TOP 10 polgármester és fiatal 2022” című kiadványt az idén 30. jubileumát ünneplő Turizmus Évadnyitó Gálán Gál Pál Zoltán, a Turizmus Kft. ügyvezetője mutatta be a Budapest Congress Centerben (BCC), több mint 1000 meghívott számára.

Az idén már 9. alkalommal megjelenő kötet – csakúgy, mint a korábbi években – a turizmus-vendéglátás ágazat 50 fontos szereplőjét, valamint turizmus szempontjából 10 sikeres polgármestert és 10 ígéretes fiatal szakembert mutat be.

Fotó: Fotó: turizmus.com

A kiadványban az ötvenes lista valójában 56 nevet tartalmaz, mert – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – együtt szerepeltetjük azokat a szakembereket, akik egymástól elválaszthatatlanul képviselnek egy-egy céget, intézményt.

Azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a kötetbe nemcsak a szakma közvetlen szereplői kerültek be, hanem olyan szakemberek is, akik más területen sokat segítettek a hazai turizmus újraindulásában.

A kiadvány idei újdonsága – megkönnyítve, áttekinthetőbbé téve az olvasó rálátását azokra a területekre, amelyeket az egyes szakemberek képviselnek –, hogy az ágazat legfontosabb szereplőit ezúttal kategóriánként csoportosítva (attrakció, befektető, gasztronómia, kreatív, szakmai szervezet, szállodaipar, utaztatók) mutatja be.

A kötetben 7-en szerepelnek kilencedszer (tehát eddig minden alkalommal!), 16-an pedig először. A hazai gasztronómiát – amelynek meghatározó hatása volt a 2022-es újraindulásban – 12 szakember reprezentálja.

Immár harmadszor adjuk közre – külön fejezetben – a top 10 polgármester listáját is, vagyis azon önkormányzatok első embereinek rövid évértékelését, akik településükön, a turizmus szempontjából alkottak kiemelkedőt 2022-ben.

Szintén harmadszor mutatunk be 10, legfeljebb 35 éves, ígéretes fiatal szakembert, akik hamarosan bekerülhetnek a legnagyobbak közé. Az ő kiválasztásukat ezúttal sem bíztuk a zsűrire, hanem – nyilvános jelölés után – rekordrészvétellel megtartott olvasói szavazáson kerülhettek be a top 10-be - közölték az oldalon.