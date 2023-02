Ilyen volt a Turizmus Évadnyitó Gála

Három év után újra a Budapest Congress Centerben (BCC) rendezte meg február elsején kiadónk, a Turizmus Kft. az idén 30. jubileumát ünneplő Turizmus Évadnyitó Gálát. A több mint 1000 vendég számára itt mutattuk be a szakma legfrissebb TOP 50-es kiadványát is - számolt be a hírről a turizmus.com.

Fotó: Nagy Mihály / Fóti Péter / Grósz Balázs

Utoljára 2020. február 1-jén volt a Budapest Kongresszusi Központban a turizmus szakma legrangosabb networking rendezvénye, a rá következő évben a Covid miatt csak online tudta megrendezni kiadónk, tavaly pedig – a pandémia újabb hulláma miatt – el kellett halasztani és így végül 2022. május 1-jén, némileg átkeresztelve, Turizmus Szezonnyitó Gálát tartottunk a Hungexpo új kongresszusi központjában.

Az idei, jubileumi évben rendhagyó módon különleges zenei produkcióval kezdődött a 30. Turizmus Évadnyitó Gála. Minden érzékszervükkel a zenére figyelhettek a vendégek azon a teljes sötétségben megtartott, rövidke koncerten, melyet a látássérült Helle Maximilian, a vaksötét koncerteket szervező és hangos-könyveket kiadó Bodor Tibor Kulturális Egyesület alelnöke és a Budapest Bár zenészei tartottak a színpadon.

Ezt követően a korábbi gálák fényképeiből álló válogatás villantotta fel a nagyszabású szakmai rendezvény három évtizedes történetét, amelynek során a turizmus-vendéglátás ágazat meghatározó szakemberei évről évre együtt ünnepelhettek, idén immár 12. alkalommal a BCC-ben.

Navracsics Tibor: Az EKF segítheti a gazdasági növekedést

A 30. Turizmus Évadnyitó Gálán a szakma képviselőit elsőként Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntötte, aki korábban kormánybiztosként felügyelte a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósítását.

Fotó: Területfejlesztési Minisztérium

„Új dimenziót nyit a térség számára és a gazdasági növekedést is segítheti a Veszprém-Balaton EKF 2023 programsorozata” – hangsúlyozta az egyébként veszprémi születésű politikus, miért tekinti az idei év egyik legfontosabb kihívásának az esemény sikeres lebonyolítását.

Ahogy fogalmazott, az EKF indulásánál, az 1980-as években az európai kulturális örökség közös vonásainak megmutatása volt az elsődleges, az idők folyamán a helyi közösségek önazonosságának megerősítése is fontos céllá vált, a prioritások között ma már a turizmus, az imázskezelés, a városi revitalizáció, valamint az ipar- és munkahelyteremtés is szerepel - írták.

