Halott nagyapját hozta vissza az életbe egy tizenéves Kisújszálláson

Minden előzetes panasz nélkül esett össze otthonában egy 80 év körüli férfi. Legnagyobb szerencséjére tizenéves unokája épp vele volt, így azonnal megkezdte az újraélesztését.

A tizenéves riasztotta a mentősöket is, akikkel közölte: papája már nem lélegzik. A mentésirányító azonnal több egységet is riasztott, akik pillanatokon belül az idős férfi segítségére siettek. A hős fiatal precízen követte az utasításokat, és határozottságának köszönhetően sikeresen élesztették újra a szakemberek a nagypapáját – számolt be a drámai esetről az Országos Mentőszolgálat.