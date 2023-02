Gyönyőrű volt, sikeres modell lehetett volna a nagykőrösi öngyilkos menyasszony

Feltűnően csinos lány látható annak a 25 éves V. Alexandra Barbarának a képein, aki pénteken eldobta magától az életet. A fiatal menyasszony megfogalmazott egy hosszú búcsúlevelet, majd nyilvánosságra hozta a Facebookon, mielőtt a vonat elé lépett Nagykőrösön.

„Magamba nézek az én hibám, mindenkit ellöktem! Szenvedtem eleget. Igen, tudom, más is. Ne csak nézz körül, hanem láss is! Mentális betegség sajnos népbetegség. Annyit kérek a sírom ne e földre temessék” – fogalmazott a lány.



Barbara 25 évet élt Fotó: Facebook

Minden adott volt a boldogságunkhoz

– mondta a Borsnak Barbara vőlegénye, és elárulta: a családalapítást tervezték.

Zsolt úgy gondolja, hogy a lány a szépsége miatt akár nemzetközi szupermodellé is válhatott volna. Ennél azonban szerényebb karriert választott.

– Egy boltban dolgozott, éppen most készült váltani. Egy gyárban kapott volna lehetőséget.

Barbara profiljára a tragédia óta folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánító üzenetek.

„Távozásod nem volt hiába: a vákuumon kívül, amelyet hagytál köszönöm a szívbe markoló üzeneted: szeress most, ölelj most, most légy kedves mindenkivel, most szólj egy kedves szót azzal akivel épp beszélsz! Nem tudhatod kinek az életet mented meg! A szeretet erő! A szeretet életet ment.

Barbara sikeres modell lehetett volna Fotó: Facebook

Menj a fénybe drága Alexandra!

– írta egy férfi, nem sokkal később egy másik ismerőse szólt hozzá Barbara utolsó posztjához „Kívánom, hogy oda érkezz ahol már nem fáj semmi, és boldogságra lelhetsz!”