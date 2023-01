Megrázó búcsúlevelet írt a gyönyörű lány, aki Nagykőrösnél a vonat elé vetette magát

Egy fiatal, 25 év körüli, gyönyörű lányt gázolt el pénteken a vonat Nagykőrösnél - tudta meg a Bors. A korábbi, tömör sajtóbeszámolókból, a borzasztó képgalériákból egészen eddig nem tudtuk, hogy micsoda tragédia, mekkora emberi dráma van a pársoros hírek mögött...

A nagykőrösi tragédia mindannyiunkat figyelmeztet: nem szabad figyelmen kívül hagyni az intő jeleket, oda kel figyelnünk a másikra, és akár akkor, ha mi kerülünk mélypontra, akár, ha bárki a családtagjaink, barátaink, ismerőseink közül, muszáj rá odafigyelnünk! Életet menthetünk, ha észrevesszük a jeleket!

Fotó: Pixabay

A mindössze 25 éves, gyönyörű lány, Barbara élete is talán még megmenthető lett volna... A Facebook-posztjaiból is kiderült az utóbbi időben, hogy komoly mélypontra került, nem tudott megküzdeni a depressziójával. Egyszer például néhány napja a következőket osztotta meg ismerőseivel: „A fájdalom a legfőbb dolog, ami változásra készteti az embereket. Mindent megráz bennük. Egy nap felébrednek, és teljesen mások”.

Néhány nappal később a nyilvánosság elé tárta, mennyire kétségbeesett: „Hogy mikor lettem ilyen erős? Amikor a legnehezebb napjaimon mindenkire számítottam, de senki nem volt mellettem”.

Még Barbara előtt állt volna az egész élet... Fotó: Facebook



A fiatal lány szerelmes lett, és lett volna esélye a boldogságra. Akik közel álltak hozzá, tudtak róla, hogy küzd a dolgokkal, a nehézségekkel, de azt nem gondolta senki, hogy ennyire... Aztán jött a tragédia. Barbara péntek késő délután írt és kiposztolt egy megrázó búcsúlevelet Facebookon.

„Megrekedt lélek vagyok, nehezen telnek a napok. Semmihez sincs kedvem. Erős voltam sokáig aztán én is gyenge lettem! Nem tudom mit tegyek, hogy a múltamat felejtsem. A depresszió mély gödör, én pedig beleestem. Régóta nem találom a kiutat, amit mutatok, az csak kirakat. Most pihennem kell kicsim egy kicsit, de te ne várj meg! Látom a szemed most is kisírt, de ne bánd meg! Nem akarom tönkre tenni a te életedet is. Tudom egyszer jól vagyok aztán meg nem is.

Ne aggódj, jó helyre kerülök biztos vagyok benne, a Földön nekem ez az élet már csak szenvedés lenne. Az élethez vagy a halálhoz vagyok a gyengébb?! Nem tudom eldönteni, de most már nagyon mennék. Az öngyilkosságban nem a vonat elé ugrani fáj a legjobban, hanem elsétálni az állomáshoz..."

A fiatal lány a levél megírása után a Kecskemétre tartó szerelvény alá vetette magát - Barbarán ekkor már nem lehetett segíteni.

A tragédia mindannyiunk számára komoly figyelmeztetés: figyeljük másokon a jeleket, és kérjünk időben segítséget! És ha mi magunk kerülünk mélypontra, akkor is kérjünk azonnal segítséget - először a környezetünkben, aztán szakembertől is!

VAN SEGÍTSÉG!

Ha támogatásra van szüksége, vagy egy ismerőse szorul segítségre, hívja a segélyvonalat: 116-123. Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékes vonalról is hívható, mindegyikről ingyenes.