Gyászol a Magyar Közút: elhunyt Imre

A rettenetes szerencsétlenség még február közepén történt, amiről a Metropol is beszámolt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közleménye alapján, miszerint a fiatal dolgozójuk, Imre súlyos balesetet szenvedett. Mint ismert: egy Opel Astra sofőrje Zalaegerszeg és Bagod között autózott, amikor egy szarvas ugrott elé. A sofőr már nem tudta kivédeni a balesetet és elgázolta az állatot, a vad azonban ezután egyenesen egy szemből jövő Transporterre is rázuhant, amiben többedmagával Imre is utazott.

A férfit súlyos állapotban szállították kórházba, ahol megoperálták, a Magyar Közút arra kért mindenkit, hogy imádkozzon Imréért. Sajnos a fiatal férfi nem bírta tovább, feladta a harcot, meghalt.