Ezen a két budapesti helyen fejlesztette az utastájékoztatást a BKK

Új vármegyebérlet és országbérlet létrehozását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az új bérletrendszer május 1-jétől áll fel, amely jóval olcsóbb lesz a távolsági bérleteknél: a teljes árú vármegyebérlet 9450 forintba, az országbérlet 18 900 forintba fog kerülni. A Volánbusz közleményéből kiderül, az új termékkel a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatait korlátlanul használhatják majd a bérleten feltüntetett területen. Az árakból adja magát, hogy aki két vármegye között közlekedik, annak jobban megéri az országbérletet megvásárolnia, hiszen ezzel akár a hétvégi kirándulások utazási költségét is megspórolhatjuk. A diákok mindkét bérletet 90 százalékos kedvezménnyel vehetik meg, így ők 1890 forintból barangolhatják be az országot. A vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest vármegyei bérlet, illetve az országbérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük utazni.

Április végén indul az értékesítés A Volánbusz közleményében kiemelte: a bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetében bizonyos értékesítési csatornákon már elővételben is megvásárolhatók lesznek a vármegye- és az országbérletek.

1890 forintból bejárhatják az országot a gyerekek májustól Fotó: Shutterstock

Újabb helyeken változtat a BKK

A Savoya Parknál és a Móricz Zsigmond körtéren fejlesztette új táblákkal az utastájékoztatást a Budapesti Közlekedési Központ. Itt is ugyanazt az új kódolási rendszert vezetik be, mint amit néhány hete a Blaha Lujza téren. Az összetett állomásszerkezet miatt – például egy aluljáró különböző kijáratainál – számtalan közlekedési eszközre lehet felszállni, egy jól látható, egyedi kóddal (pl.: A2, C5) látja el a megállóhelyeket. Ott, ahol kellett, nemcsak a táblákat, hanem a tartóoszlopokat is kicserélték.

Felújítják a D14-es kompot

Három hónapig nem közlekedik a Soroksár és Csepel közötti D14-es komp. A hajó csörlője használódott el, ezt kell kicserélnie a BKV-nak. A tervek szerint május 15-én indul újra a kompjárat.

Veszélyes fákat vágnak az I. kerületben

A Főkert kertészeti divíziója a balesetveszélyes fák kivágását végzi március 15-ig a biztonságos környezetet biztosítása céljából az Aladár utcában, a Sánc és a Szirtes úton. Az önkormányzat azt ígérte, a kivágott fákat egy éven belül pótolják.

Megújul a Röppentyű utca

Felújítják a XIII. kerületi Röppentyű utcát. A munkák részeként a Frangepán utcánál új gyalogátkelő is épül, jelzőlámpával. Az úton 850 méter hosszan teljes szélességében felújítják a burkolatot, és a burkolatfestések is megújulnak. A munka a tervek szerint áprilisban kezdődik és két hónapig fog tartani.

Adatot gyűjt a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal megbízottjai a háztartásokat jövedelmi helyzetükről, fogyasztásukról, valamit lakás- és életkörülményeikről kérdezik a XVIII. kerületben. A felmérésre kiválasztott háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra, ami önkéntes és anonim. A válaszadás történhet telefonon és személyesen is. Aki válaszol, 1000 forintos vásárlási utalványt kap. Az adatgyűjtés április 30-ig tart.

Adatgyűjtésbe kezdett a Központi Statisztikai Hivatal Fotó: Mediaworks-archívum

