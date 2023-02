Az állatkert kecskéjét szolgálták fel a dolgozók karácsonyi buliján

Mondanunk sem kell, hogy amellett, hogy mennyire visszataszító dolgot művelt a férfi, tettével nemcsak visszaélést követett el, de még veszélyeztette is az emberei egészségét, miután az állatkerti kecskék húsa nem éppen emberi fogyasztásra lett kitalálva.

A kép illusztráció Fotó: Mike Hill

Az esetről a Sky News számolt be, írásukból kiderül, hogy számos visszaélésre derített fényt egy vizsgálat a Mexikó déli részén fekvő Chilpancingo állatkertjében. Többek között az is kiderült, hogy az állatkertből állatot is eladtak, elcseréltek.

A legdurvább eset pedig kétségkívül az volt, amikor az igazgató, Jose Ruben Nava utasítására levágtak négy hím törpe kecskét, majd azokat sütötték meg a dolgozók karácsonyi bulijára.

A Sky News Fernando Ruiz Gutierrez, a környezetvédelmi hivatal vezetőjére hivatkozva azt írja, hogy az igazgató veszélyeztette munkatársai egészségét, az összejövetelen felszolgált kecskehús ugyanis alkalmatlan volt emberi fogyasztásra. A szakember hozzátette: az állatkert igazgató egy zebrát szerszámokra cserélt, afrikai marhákat és szarvasokat pedig magánszemélyeknek adott el.

Gutierrezt végül január 12-én váltották le, miután egy szarvas gyanús körülmények között pusztult el az intézményben.