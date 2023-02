„Önök a mi hőseink!” – a Sándor-palotában fogadta a hazatért kutató-mentőket Novák Katalin

Gondoljunk bele, egy hét alatt mennyit tud változni a világ. Hogyan válik semmivé az az élet, amit addig felépítettek az emberek. Amikor először értesültünk a földrengésről, nem tudtuk, hogy ennyire nagy a baj. Még most sem tudjuk, hányan vesztették életüket a rengés következtében. Magyarország az elsők között volt, amikor Törökország jelezte, segítségre van szüksége. Mi azt mondtuk, tudunk és akarunk is segíteni, ezt pedig önöknek köszönhetjük. Magyarországra lehet számítani, amikor baj van. Nem elég, hogy itt dúl a szomszédunkban egy háború és az Ukrajnából érkezőknek is segítünk, most itt is helyt álltunk, önök pedig vállvetve küzdöttek