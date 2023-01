Az ezüst aranyat érhet a kórokozók ellen – már otthon is!

Tudta, hogy az ókori Egyiptomban az ezüst értékesebb volt még az aranynál is? És hogy Argentína az ezüst latin megfelelőjéről kapta a nevét? Vagy hogy már a föníciaiak tudták, hogy az ezüstben tartott étel tovább marad fogyasztható?

Vagyis közel sem újdonság az ezüst egészségügyi felhasználása, már Hippokratész megállapította, hogy az ezüst különleges tulajdonságai jótékony hatással vannak a seb gyógyításában. Az orvoslás ókori úttörője pedig már akkor kihasználta az antibakteriális előnyöket, amikor még nem is voltak ismertek a mikrobiális kórokozók. A középkorban már rendszeresen tartották például a tejtermékeket ezüstedényekben, miután megfigyelték, hogy így tovább maradnak tartósak.

A modern korban pedig rengeteg módon igyekszünk kihasználni ezeket a hatásokat, a különböző tisztítószerek mellett krémek, kötszerek és szemcseppek is tartalmaznak ezüstionokat. Ráadásul az otthoni felületek tisztán tartását is szolgálhatja, állandó védelmet nyújtva bizonyos felületeken, ráadásul már otthoni felhasználásra is. A különböző ezüstion technológiájú felületvédő bevonatokat már egy sor eszköz hosszan tartó higiénikus tisztántartására használjuk, billentyűzetek, orvosi eszközök, de akár a padló vagy a fal bakteriális ellenállását is biztosíthatjuk így. Fa, fém, kemény műanyag, csempe, EPS polisztirol, festett diszperziós, latex és zománcozott felületeken is használható, vagyis szinte bármit antibakteriálissá lehet alakítani általa. Ez esetben a felületvédő anyaghoz adott ezüst lép akcióba, és bár az ionizáció részleteibe felesleges mélyebben belemenni, a lényeg, hogy az ezüstionoknak köszönhetően a baktériumok nem tudnak sem szaporodni, sem mutálódni a felszínen.

Egy másik technológia pedig már magát az anyagot teszi antibakteriálissá. Ez esetben az ezüst még az olcsó megoldásnak számít, a titán származékai pedig a legigényesebbnek. Az egészségügyben már mindenhol igyekeznek használni a különleges technológiával készített kerámiákat, amelyek az 1200 °C-os égetés ellenére is megtartják az ezüstionok pozitív tulajdonságait. Ráadásul mivel nem antibakteriális felületről, hanem anyagról van szó, a kórokozók elleni védelmet nem befolyásolja sem a kopás, sem más sérülés.

Márpedig csak gondoljuk végig, otthonunkban mennyi felület van, amelynél komolyan számít a bakteriális védelem? A fürdőszoba párás, nedves közege alapból a kórokozók, penészedés tanyája lehet, a konyhában pedig az előkészítés folyamán egy sor kórokozó kerülhet az utunkba, kivéve persze akkor, ha a felületek alapból megküzdenek ezzel a problémával. A konyhában a pult, a padló vagy akár a falak, a fürdőszobában a kerámia szaniterek és a csempe tisztántartása magától működhet az ezüstion erejét használó új technológiának köszönhetően.

A tisztaság érdekében hiába súrolunk fel mindent gyakran, közel sem lehetünk olyan biztosak a végeredményt illetően, mint egy eleve antibakteriális felület vagy anyag esetében, így hosszú távon fenntarthatóbb is ez a megoldás. És természetesen az egészségünk szempontjából is érdemes fontolóra venni a technológia hétköznapi szolgálatba állítását, az ezüst már az otthonokban is aranyat érhet.

A kilincstől a zuhanykabinig – győzelem a kórokozók felett

A betegségeket okozó láthatatlan mikrobák elleni küzdelemben állandó segítséget nyújt az ezüst, amely akár anyagában, akár a felületeken huzamos védelmet nyújthat. De vannak még más megoldások, amelyek hosszú távú védelmet jelentenek egészségünk védelmében. Ahogy azt már korábban sorra vettük, az ezüst már több megoldást kínál akár az otthonunkban is, az ezüstionok a legkomolyabb vírusokkal és baktériumokkal is elbánnak. A mázas vagy üvegfelületek az ezüst segítségével egyedülálló tulajdonsággal védhetők meg, és akár már a fürdőszobánkban is biztosítható a megfelelő védelem.

A fürdőszoba mellett a konyhában a gránit mosogatók esetén is hasznos az ezüst- ion. A mosogatótálcák gyártása során a gránit mosogatók összetevőjét képező őrlemény és akrilhoz ezüstionokat adnak, így az elkészült mosogató már anyagában tartalmazni fogja az ezüstöt.

A nanotechnológiás higiéniai megoldások a WC-csészék, a mosdókagylók vagy akár a zuhanykabin felületein is bevethetők, de akár a lakás más részén is biztonságot nyújthatnak. A fürdőszoba szempontjából a lényeg, hogy a különleges technológiának köszönhetően egy láthatatlan, víztaszító felület alakul ki a porcelán mosdón, zuhanyajtó és kádparaván üveg felületein, amely magában egy sor pozitív tulajdonsággal ruházza fel a korábban az alapos és rendszeres súrolással is csak időlegesen tisztán tartható felületeket.

Az oleofób és a hidrofób, vagyis az olaj- és a víztaszító sajátosság miatt a kezelt felület eleve könnyebben tisztítható, és a vízkő is kevésbé telepedik meg rajta. A létrejött, láthatatlan réteg a tisztítószereknek és a kopásnak is ellenáll, ezzel időt és pénzt takarít meg, hiszen kevesebb alkalommal kevesebb vegyszert kell használni. Nem mellesleg, ezzel a környezetre is tekintettel lehetünk.

Használata pedig már a konyhában is biztonságos, a kezelt felületek élelmiszerek számára is megbízhatók maradtak, és ezt már nemzetközi tanúsítványok is bizonyítják. Ám ne szaladjunk még a konyhába, vegyük csak végig a fürdőszobát.

Létezik ugyanis további megoldás is. A szaniterek mellett az ajtó- és ablakkilincsek, netán kapaszkodók és korlátok akár lakáson belül is állandó igénybevételnek vannak kitéve, ennek megfelelően a leggyakrabban összefogdosott elemei egy ingatlannak.

Ebből következik, hogy biztos kórokozó átadási pontok, és nemcsak a kórházakban, szállodákban és egyéb nyitott intézményekben stb., jelent nagy kihívást ezeknek a mindennapi használatban lévő tárgyaknak a biztonságossá tétele, hanem akár az otthonunkban is. Ezeken az eszközökön az ezüstionokkal dolgozó készítmények mellett bevethető a HC3 bevonat is.

Ez a speciális mechanizmus nem az ezüst jótékony erejét hasznosítja, hanem fotókatalitikus alkotóelemeivel bontja le a baktériumokat és vírusokat. A folyamat során a fényenergia segítségével indul be a művelet, ami aztán ártalmatlanítja a kórokozókat. A tárgyak felületén így még az influenzavírus is 99,9 százalékban elpusztul, a többi mikrobához hasonlóan előbb összetevőire bomlik, majd víz és szén-dioxid formájában elpárolog. A technológia további előnye, hogy öntisztító tulajdonságának köszönhetően még lemosni sem kell.

Ma már senki számára sem meglepő, hogy egy hétköznapi értelemben tiszta felületre is pillanatok alatt visszatérnek a kórokozók. Viszont létezik már olyan technológia, amely a fürdőszobában a kilincstől a kerámia szanitereken át egészen a zuhanykabin faláig minden felületen biztosítani tudja a hosszan tartó, kórokozómentes környezetet.

