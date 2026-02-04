Móni zokogva kiakadt Kiarára és Ginára: „A lányok egymás torkának esnek”
Meg is van az első nagyobb veszekedés? Móni szerint Kiara és Gina csak műsoridőt szeretne, semmi mást.
Móni teljesen kiakadt. Meg van az első nagyobb veszekedés a Nagy Ő versenyzői között. Kitört a háború?
Kiara és Gina táplálja a feszültséget a Nagy Ő-ben?
Nem telhet el Nagy Ő nagy veszekedés nélkül. Móni törte meg a jeget, mikor kifakadt versenyzőtársainak stílusára.
Nem bírom ezt.. álladóan egymást piszkáljuk
– kezdte monológját Móni.
Mindenki megpróbálhatna ember maradni, még akár ebben a helyzetben is... Nekem nagyon rosszul esik az, hogy a lányok egymás torkának esnek és nagyon csúnya jelzőket használnak egymásra
Azt is elmondta, hogy szerinte kikkel van a fő probléma.
Ezt főleg a Kiara és a Gina, de többségünk tiszta szívvel jött, valamit keresve... ez a két lány abszolút nem azt keresi, amit mi, és abszolút nem érdeklődik András iránt...
Ezzel megtörte a jeget, hihetetlenül odaszúrt versenytársainak. Szerinte egyértelmű, hogy a két nő mit szeretne:
Ők csak képernyőidőt akarnak.
A következő adásban az is kiderül, mit reagált vajon erre a két csinos versenyző!
