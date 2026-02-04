Móni zokogva kiakadt Kiarára és Ginára: „A lányok egymás torkának esnek”

Móni teljesen kiakadt. Meg van az első nagyobb veszekedés a Nagy Ő versenyzői között. Kitört a háború?

Megvan az első nagyobb kiakadás a Nagy Ő-ben

Forrás: TV2

Kiara és Gina táplálja a feszültséget a Nagy Ő-ben?

Nem telhet el Nagy Ő nagy veszekedés nélkül. Móni törte meg a jeget, mikor kifakadt versenyzőtársainak stílusára.

Nem bírom ezt.. álladóan egymást piszkáljuk

– kezdte monológját Móni.

Mindenki megpróbálhatna ember maradni, még akár ebben a helyzetben is... Nekem nagyon rosszul esik az, hogy a lányok egymás torkának esnek és nagyon csúnya jelzőket használnak egymásra

Azt is elmondta, hogy szerinte kikkel van a fő probléma.

Ezt főleg a Kiara és a Gina, de többségünk tiszta szívvel jött, valamit keresve... ez a két lány abszolút nem azt keresi, amit mi, és abszolút nem érdeklődik András iránt...

Ezzel megtörte a jeget, hihetetlenül odaszúrt versenytársainak. Szerinte egyértelmű, hogy a két nő mit szeretne:

Ők csak képernyőidőt akarnak.

A következő adásban az is kiderül, mit reagált vajon erre a két csinos versenyző!