„A hosszú kapcsolat titka a távolság” – Kunovics Katinka elárulta a tartós kapcsolat receptjét

Kunovics Katinka az új Romantic videoklip forgatásán beszélgetett a Metropol újságírójával, ahol az énekesnő nemcsak a zenekar jövőjéről, hanem magánéletéről is meglepően őszintén mesélt.

Kunovics Katinka úgy érzi, minden szempontból sikerült jó mederbe terelnie az életét (Fotó: Gáll Regina)

Kunovics Katinka már tudja, mi a tartós párkapcsolat titka

Kunovics Katinka párjával immár hat éve alkot egy párt, kapcsolatuk azonban korántsem hétköznapi: míg ő itthon építi karrierjét és neveli kislányát, addig kedvese hosszú hónapokra hajóra száll és továbbra is a tengereket járja. „Ő már igazi öreg tengerész, 1998 óta hajón zenél” – nevet Katinka.

Most is öt és fél hónapra külön vagyunk, hiszen sok közös tervünk, álmaink vannak. Fejlődni szeretnénk, és ehhez bizony áldozatot kell hozni. Most épp egy négykerekű csodára gyűjtünk.

Az ünnepek sem mindig alakulnak hagyományosan. A karácsonyt és a szilvesztert is volt, hogy Katinka kettesben töltötte a lányával.

Zolival hat éve vagyunk együtt, az idén karácsonyt, szilvesztert azonban külön töltöttük a hajóútja miatt. Valójában nem ez volt az első eset. Illetve a kislányommal, Katinkával már megszoktuk azt is, hogy kettesben vagyunk, hiszen miután apukája elhagyott minket, megszoktuk ezt a felállást.

Kunovics Katinka férje kapcsán elárulta, hogy azóta is jó döntésnek tartja a különválást. „A párommal viszont nagyon jól megvagyunk, szeretem. De őszintén? Amikor itthon van, néha azt érzem, de jó lenne már, ha elmenne egy hajóútra” – nevetve meséli a párjáról. „Ilyenkor jön egy mély levegő és a kompromisszumok. Úgy gondolom, hogy a hosszú kapcsolat titka a távolság” – nevetett újra az énekesnő.

A Romantic együttes idén új dalok megjelentetését tervezi (Fotó: Gáll Regina)

Szereti az életét, amit teremtett magának

Katinka arról is mesélt, hogy szerencsére sok lehetőség megtalálta őt és saját karrierje mellett a Romantic együttes igazán intenzív alkotói életet él.

„A Romantic koncertjein érdekes módon minden korosztály jelen van” – meséli Katinka.

Vannak, akik rajtunk nőttek fel, de olyan buliban is játszottunk már, ahol szinte mindenki 2000 után született. Fantasztikus érzés látni, hogy a fiatalok is ránk mulatnak.

A zenekar sikere új lendületet kapott, és az idei évre komoly terveik vannak, új dalokkal és koncertekkel. Amikor a zenekar szünetet tartott, bejárta a világot: hajón zenélt, ám gyermeke születése után döntést kellett hoznia, amit természetesen nem bán. Sikerült megtalálnia a saját útját, Kunovics Katinka lányát sikeresen neveli és terelgeti és úgy érzi, jó irányba halad az élete otthon a négy fal között, és szakmailag is.