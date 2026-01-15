Rendkívüli közleményt adott ki a TV2 a Napló kapcsán

Marsi Anikó és Gönczi Gábor műsorvezetésével visszatér a TV2 közkedvelt riportmagazinja, a Napló. A műsor január 31-től szombat esténként, közvetlenül a Tények után, élőben jelentkezik majd. A legfontosabb és legizgalmasabb aktualitásokat hozza el a nézőknek, legyen szó az országot megrázó bűnügyekről, fontos közéleti eseményekről, vagy éppen döbbenetes élettörténetekről.

Január végén visszatér a Napló a TV2 képernyőjére Fotó: TV2

Január 31-től szombat esténként folytatódik a Napló – A valóság testközelből. A TV2 közkedvelt riportmagazinját felváltva Marsi Anikó és Gönczi Gábor vezeti majd.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a korábbi sikerek után ismét visszatér a Napló, ezúttal két kiváló műsorvezetőnkkel – Marsi Anikóval és Gönczi Gáborral – az élen. A hírszerkesztőség profi szakembereivel a folytatásban is azon dolgozunk majd, hogy kivételes interjúkat és exkluzív riportokat készítsünk a nézőink számára, és minél többeket ültessünk a képernyők elé

– vélekedett a TV2 hírigazgatója, Szalai Vivien.

„Nagyon örültem a hírnek, hogy folytatódik a Napló és megtiszteltetés, hogy újra én lehetek a főszerkesztője. A tavalyi indulást sikeresnek értékeljük, mivel a Napló egy-egy adása átlagban meghaladta a félmilliós nézőszámot, és ezzel átlagosan idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.* Miután megkaptam a felkérést Szalai Vivien hírigazgatótól, felmerült bennünk az ötlet, hogy ez lehetne egy újabb projekt, amiben Anikóval együtt dolgozunk. Vivien támogatta ezt az elgondolást, így Anikóval felváltva vezetjük majd a műsort, ami még különlegesebbé teszi számomra a riportmagazin folytatását” – mondta a Napló főszerkesztő-műsorvezetője, Gönczi Gábor.

Örülök, hogy ezúttal én is a Napló csapatát erősíthetem. Gönczi Gáborral közel 30 éve vagyunk kollégák, régebb óta ismerjük egymást, mint bármelyik házastársunkat. Gábor remek szakember, ismerem és nagyra értékelem a tévés tapasztalatait, értékítéleteit. A Napló egy jó műsor, megtisztelő, hogy részese lehetek

– árulta el Marsi Anikó.