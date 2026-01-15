RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli közleményt adott ki a TV2 a Napló kapcsán

Új műsorvezetőkkel tér vissza a TV2 riportmagazinja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 13:45
Módosítva: 2026.01.15. 15:30
bejelentés TV2 Napló Marsi Anikó Gönczi Gábor közlemény

Marsi Anikó és Gönczi Gábor műsorvezetésével visszatér a TV2 közkedvelt riportmagazinja, a Napló. A műsor január 31-től szombat esténként, közvetlenül a Tények után, élőben jelentkezik majd. A legfontosabb és legizgalmasabb aktualitásokat hozza el a nézőknek, legyen szó az országot megrázó bűnügyekről, fontos közéleti eseményekről, vagy éppen döbbenetes élettörténetekről.

Január végén visszatér a Napló a TV2 képernyőjére Fotó: TV2

Január 31-től szombat esténként folytatódik a Napló – A valóság testközelből. A TV2 közkedvelt riportmagazinját felváltva Marsi Anikó és Gönczi Gábor vezeti majd.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a korábbi sikerek után ismét visszatér a Napló, ezúttal két kiváló műsorvezetőnkkel – Marsi Anikóval és Gönczi Gáborral – az élen. A hírszerkesztőség profi szakembereivel a folytatásban is azon dolgozunk majd, hogy kivételes interjúkat és exkluzív riportokat készítsünk a nézőink számára, és minél többeket ültessünk a képernyők elé

– vélekedett a TV2 hírigazgatója, Szalai Vivien.

„Nagyon örültem a hírnek, hogy folytatódik a Napló és megtiszteltetés, hogy újra én lehetek a főszerkesztője. A tavalyi indulást sikeresnek értékeljük, mivel a Napló egy-egy adása átlagban meghaladta a félmilliós nézőszámot, és ezzel átlagosan idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.* Miután megkaptam a felkérést Szalai Vivien hírigazgatótól, felmerült bennünk az ötlet, hogy ez lehetne egy újabb projekt, amiben Anikóval együtt dolgozunk. Vivien támogatta ezt az elgondolást, így Anikóval felváltva vezetjük majd a műsort, ami még különlegesebbé teszi számomra a riportmagazin folytatását” – mondta a Napló főszerkesztő-műsorvezetője, Gönczi Gábor.

Örülök, hogy ezúttal én is a Napló csapatát erősíthetem. Gönczi Gáborral közel 30 éve vagyunk kollégák, régebb óta ismerjük egymást, mint bármelyik házastársunkat. Gábor remek szakember, ismerem és nagyra értékelem a tévés tapasztalatait, értékítéleteit. A Napló egy jó műsor, megtisztelő, hogy részese lehetek

– árulta el Marsi Anikó.

Napló – A valóság testközelből: január 31-től, szombat esténként, közvetlenül a Tények után a TV2 műsorán!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu