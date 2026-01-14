RETRO RÁDIÓ

Elhunyt Orosz István, gyászol a filmvilág

76 éves volt a legenda.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 08:54
orosz istván szinkron elhunyt

Január 13-án elhunyt a magyar szinkronszínész, Orosz István. Generációk ismerik munkásságát, több, mint 2800 alkotásban szerepelt.

Elhunyt Orosz Isván- Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 76 éves korában elhunyt színész szinkronos életműve olyan fantasztikus lista, amelyben biztos, hogy mindenki felismeri legnagyobb kedvenceit - számolt be a Szinkronjunkie blog, aki a teljesség igénye nélkül sorolt fel pár alkotást a 2800 közül, amelyhez Orosz István hangja kötődik.

 

