Elhunyt Orosz István, gyászol a filmvilág
76 éves volt a legenda.
Január 13-án elhunyt a magyar szinkronszínész, Orosz István. Generációk ismerik munkásságát, több, mint 2800 alkotásban szerepelt.
A 76 éves korában elhunyt színész szinkronos életműve olyan fantasztikus lista, amelyben biztos, hogy mindenki felismeri legnagyobb kedvenceit - számolt be a Szinkronjunkie blog, aki a teljesség igénye nélkül sorolt fel pár alkotást a 2800 közül, amelyhez Orosz István hangja kötődik.
