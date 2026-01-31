- Orbán Viktor: jobbra húz a szív – megható videót posztolt a miniszterelnök
Dopeman: „A Tisza Párt az irigységre, haragra van felhúzva”
A rapper kiválóan látja a világot és benne Magyarországot fenyegető, háborúpárti erők aknamunkáját. Dopeman a Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában megint keményen megmondta mit gondol.
Pityinger László, vagyis Dopeman a Mandiner stúdiójából követte a hatvani Háborúellenes Gyűlés eseményeit - írja a Bors. Az élő kapcsolás előtt Tóth Szabival együtt beszélgetett Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián műsorvezetőkkel. Amíg a nézők várták, hogy Hatvanban színpadra lépjen Hevesi Tamás, hogy beindítsa a békepárti gyűlést, Dopeman megosztotta gondolatait a közelgő választások tétjével kapcsolatban.
Dopeman: „Én nem szeretnék egy országot illetően oldalakban gondolkodni”
„Beszélünk itt jobb- és baloldalról, de én nem gondolkodom oldalakban. Nyilván, amikor a miniszterelnök úrral volt alkalmam beszélgetni, ezt neki is elmondtam. Egy igazi nemzetvezető nem gondolkodhat oldalakban.
És őszintén megmondom, nem is látom az oldalak párharcát.
Ha azt mondjuk, hogy a Fidesz a jobboldal, akkor a Tisza mi? A baloldal? A bevont, multikapitalista jelöltekkel? Hozzájuk képest a Fidesz egy nagyon szépen baloldali gondolatokat is ápoló, gyakorló párt - ironizált Dopeman, majd így folytatta: Én nem szeretnék egy országot illetően oldalakban gondolkodni, hiszen ez a megosztás alapja” – kezdte mondandóját Dopeman.
„Nincs kifarolás, és van válasz…”
„Szerintem a Háborúellenes Gyűlések fontosságának az az alapja, hogy megmutatják: Orbán Viktor vagy akár a Fidesz vezetői megszólíthatók és megkérdezhetők. Ezt remekül mutatja a Lázárinfó is. Nyilván vannak problémák, de nincs kifarolás, és van válasz. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban nemhogy Európában, de a világon is az egyik legtranszparensebb demokrácia van Magyarországon a szabadságjogokat és a jogállamot illetően. Ez tehát remekül meg tudja mutatni. Másrészt pedig olyan problémákat tud megpendíteni, amelyek valósak” – fejtette ki a népszerű és szókimondó rapper a Mandiner stúdiójában.
„Ezek a Fideszhez köthető emberek”
Dopeman végül egy érdekes és egyben elgondolkodtató állítást fogalmazott meg a háborúpárti Tisza Párttal kapcsolatban:
„Egyet kell megérteni! Itt egy ellenzéki szavazóréteg áll a Tisza Párt mögött, de ha megnézzük közvetlenül a pártot és a jelölteket, ezek a Fideszhez köthető emberek. Ez egy másodvonalas, másodgenerációs Fidesz-elit támadása az első generációs vezetéssel szemben
Meg kell érteni azt, hogy a Tisza Párt csak irigységre, haragra, bosszúvágyra és gyűlöletre van felhúzva
– vágta oda egyenesen Pityinger László, azaz Dopeman.
