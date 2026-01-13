Így látja Cooky a telet: „Nem tudunk betelni a gyönyörű táj látványával"

Az idei tél eddigi legnagyobb havazása nemcsak az utcákat, hanem a hazai sztárok mindennapjait is fehérbe borította. Miközben sokan a közlekedési nehézségektől tartottak, a közszereplők többsége egészen más oldalról élte meg a szokatlanul nagy havazást: családi programokkal, önfeledten, meglepően pozitív tapasztalatokkal. A friss hó nem bosszúságot, hanem örömteli pillanatokat hozott nagycsaládos sztárjaink életébe. Cooky családja például így élte meg az elmúlt napokat.

Cooky szerint itt volt már az ideje egy nagyobb havazásnak (Fotó: Mediaworks)

Így lehetett volna tökéletes Cooky karácsonya

„Nyáron süt a nap, télen esik a hó – az a jó” – mondta nevetve a rádiós, hozzátéve, hogy a friss levegő és a havas táj különleges hangulatot ad a mindennapoknak:

Nagyon jó a levegő, rengeteget játszunk a gyerekekkel, és nem tudunk betelni a gyönyörű táj látványával

– árulta el Cooky bár egy apró hiányérzete azért van: „Egy gondom van csupán: nem karácsonykor jött a havazás”. A közlekedéssel kapcsolatban is pozitívan nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy egy kis odafigyeléssel minden megoldható.

„Picit jobban kell figyelni az utakon, de bárhová kellett eddig mennem, simán eljutottam. A téli gumi persze nagy előny ilyenkor” – vallotta be Cooky.

Sebestyén Katja családja is odavan a hóért

Hasonló tapasztalatokról számolt be Sebestyén Katja is, aki szerint ritka, hogy ekkora hó borítsa be a környéket:

„Amióta Tiszacsegén élek, immáron öt éve, ekkora havat még nem láttam” – mesélte az énekesnő, ugyanakkor kiemelte, hogy a közlekedés szervezettsége pozitív meglepetés számára:

„A főbb utak szépen el vannak takarítva, egyébként épp Miskolcra tartok, egyelőre semmilyen nehézséget nem észlelek”. A havazás azonban számára is elsősorban a gyerekei öröméről szól:

Végre a gyerekek télen játszanak, nem csak a pocsolyában tapicskolnak. A gyerekeim nagyon élvezik a havazást

– árulta el Katja. Úgy tűnik, a nagy hó nem káoszt, hanem közös élményeket hozott: a sztárok szerint az ország a vidéki településeken pedig remekül vizsgázott, ráadásul a gyerekek pedig végre igazi, emlékezetes telet kapnak.