Véget ért a love story? Szakíthatott szerelmével a megasztáros Ádám Attila

Ádám Attila kétségkívül a legnagyobb vitákat kiváltó versenyzője volt a Megasztár 2025-ös évadának. Olyan periódusa is volt a TV2 tehetségkutatójának, amikor Ádám Attila édesapja ki akarta venni fiát a műsorból, mondván, a fiatal tehetség túl sok bántást, negatív kritikát kap, és már nem bírja a rá nehezedő nyomást.

Ádám Attila végül második helyen végzett a Megasztárban (Fotó: Mediaworks / Bors)

Herceg Erika versenyzője végül mégis maradt, sőt a nyomást is bírta, ugyanis nagyot menetelt a fináléban, és végül ő lett Lengyel Johanna mögött a Megasztár második helyezettje. Mestere még a döntő előtt így nyilatkozott róla a Borsnak:

„Azt megtiltottam neki, hogy olvassa a kommenteket, mert minden gonosz hozzászólás után hozzám szalad, de a telefonját nem tudom elvenni. Kedden már megmondtam neki, hogy: Atika, kommentolvasás helyett inkább tessék gyakorolni, mert elveszem a telefonodat! Ez már nem klappol! Csak úgy tudod bebizonyítani, hogy itt a helyed, ha jobb leszel. Ha az ember tökéletes produkciót akar, akkor rengeteget kell gyakorolni. Engem is meglepett, hogy idáig eljutott. Azt hittem, az elődöntőben véget ér számára a verseny. Nem voltak megérzéseim, de ha szakmailag nézi az ember a dolgokat, akkor arra gondolhat, hogy ez most nem sikerül neki. Itt most az a kérdés, hogy a nézőknek mi a fontos: az, hogy egy szerethető ember, vagy a szakmaiság. Ő egy nagyon szerethető gyerek, de a verseny nem erről kéne, hogy szóljon” – fogalmazott a Borsnak Herceg Erika.

Egyre népszerűbb a Megasztár ezüstérmese: zűrzavarosan alakul Ádám Attila szerelmi élete?

No de vajon mi a helyzet a lányokkal? Nos, Ádám Attila eleinte azt nyilatkozta a Borsnak, hogy több vasat is tart a tűzben, majd néhány hét múlva már arról beszélt, hogy mégiscsak egy lány lett a befutó, sőt már az eljegyzés is szóba került.

A finálé előtt fény derült a leányzó kilétére is! Ádám Attila ugyanis profilképet változtatott az Instagramon, a 24 órán át elérhető Instagram-történetében pedig egy romantikus fotót is közzétett, amiből kiderül, hogy választottját Marcellácskának hívják.

A megasztáros Ádám Attila ezzel a képpel jelentette be, hogy szerelmes (Fotó: Instagram)

Igen ám, de azóta ez a fotó nyom nélkül eltűnt a közösségi oldalról, mint ahogy a fiatal énekes profilképe is megváltozott, a kedves arcú lányt már nem lehet látni. Nem csoda, hogy a kommentelők máris elkezdtek találgatni arról, hogy Ádám Attila újra a szinglik táborát erősíti.