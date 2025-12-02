RETRO RÁDIÓ

Véget ért a love story? Szakíthatott szerelmével a megasztáros Ádám Attila

A fiatal tehetség nemrég egy romantikus képpel tudatta, hogy elrabolták a szívét. Ádám Attila, a Megasztár második helyezettje azonban azóta törölte a fotót.

Megosztás
Szerző: Trinity
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Ádám Attila szakítás Megasztár szerelem

Ádám Attila kétségkívül a legnagyobb vitákat kiváltó versenyzője volt a Megasztár 2025-ös évadának. Olyan periódusa is volt a TV2 tehetségkutatójának, amikor Ádám Attila édesapja ki akarta venni fiát a műsorból, mondván, a fiatal tehetség túl sok bántást, negatív kritikát kap, és már nem bírja a rá nehezedő nyomást.

Ádám Attila a Megasztár színpadán.
Ádám Attila végül második helyen végzett a Megasztárban (Fotó: Mediaworks / Bors)

Herceg Erika versenyzője végül mégis maradt, sőt a nyomást is bírta, ugyanis nagyot menetelt a fináléban, és végül ő lett Lengyel Johanna mögött a Megasztár második helyezettje. Mestere még a döntő előtt így nyilatkozott róla a Borsnak:

„Azt megtiltottam neki, hogy olvassa a kommenteket, mert minden gonosz hozzászólás után hozzám szalad, de a telefonját nem tudom elvenni. Kedden már megmondtam neki, hogy: Atika, kommentolvasás helyett inkább tessék gyakorolni, mert elveszem a telefonodat! Ez már nem klappol! Csak úgy tudod bebizonyítani, hogy itt a helyed, ha jobb leszel. Ha az ember tökéletes produkciót akar, akkor rengeteget kell gyakorolni. Engem is meglepett, hogy idáig eljutott. Azt hittem, az elődöntőben véget ér számára a verseny. Nem voltak megérzéseim, de ha szakmailag nézi az ember a dolgokat, akkor arra gondolhat, hogy ez most nem sikerül neki. Itt most az a kérdés, hogy a nézőknek mi a fontos: az, hogy egy szerethető ember, vagy a szakmaiság. Ő egy nagyon szerethető gyerek, de a verseny nem erről kéne, hogy szóljon” fogalmazott a Borsnak Herceg Erika.

Egyre népszerűbb a Megasztár ezüstérmese: zűrzavarosan alakul Ádám Attila szerelmi élete? 

No de vajon mi a helyzet a lányokkal? Nos, Ádám Attila eleinte azt nyilatkozta a Borsnak, hogy több vasat is tart a tűzben, majd néhány hét múlva már arról beszélt, hogy mégiscsak egy lány lett a befutó, sőt már az eljegyzés is szóba került.

@megasztartv2 Hoppá! Ádám Attila már az eljegyzésen gondolkodik?🤩💍 @Ádám Attila Hivatalos 🎼 #megasztar #tv2 #tv2play ♬ original sound - Megasztár

A finálé előtt fény derült a leányzó kilétére is! Ádám Attila ugyanis profilképet változtatott az Instagramon, a 24 órán át elérhető Instagram-történetében pedig egy romantikus fotót is közzétett, amiből kiderül, hogy választottját Marcellácskának hívják.

Megasztár: Ádám Attila szerelmes?
A megasztáros Ádám Attila ezzel a képpel jelentette be, hogy szerelmes (Fotó: Instagram)

Igen ám, de azóta ez a fotó nyom nélkül eltűnt a közösségi oldalról, mint ahogy a fiatal énekes profilképe is megváltozott, a kedves arcú lányt már nem lehet látni. Nem csoda, hogy a kommentelők máris elkezdtek találgatni arról, hogy Ádám Attila újra a szinglik táborát erősíti.

A Metropol még pár nappal ezelőtt, a döntő kapujában érte el a Megasztár ezüstérmesét, ám ő meglehetősen rövidre zárta ezt a témát.

„A lányokról, vagyis a barátnő témáról inkább nem szeretnék beszélni”

közölte határozottan az énekes.

Vajon mi az igazság, megvan még Ádám Attila barátnője?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu