Sipos Tomi: „Egy egészséges rivalizálás biztos, hogy van közöttünk”

Sipos Tomi a Bőröd alatt című podcast vendége volt nemrég, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott a zenekarról és testvérével való viszonyáról.

Sipos Tomiék hamarosan a 35 éves fennállásukat ünneplik, egy gigantikus Irigy Hónaljmirigy koncert keretein belül az MVM Dome-ban (Fotó: Markovics Gábor)

Sipos Tomi testvéréről: „Csomó mindenben különbözőek vagyunk”

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai több évtizedes múltra tekintenek vissza, 2026-ban a zenekar a 35 éves fennállását fogja ünnepelni. S hogy hogyan jött a képbe Tomi?

Volt közöttünk egy bátty-öccs viszony és a közel hét évnyi korkülönbség miatt még inkább olyan akarsz lenni, mint a bratyó, kvázi egy példakép volt

– kezdi Tomi, aki elárulta, hogy az érdeklődési körük is nagyon hasonló volt, ezen kívül sok minden eleve kódolva volt családilag, hiszen mindketten jó humorral és hanggal voltak megáldva. „Tizenkilenc éves voltam, amikor alakult a zenekar, ekkoriban évi 2-3 buli volt. Láttam minden folyamatot, az elején még beépített közönség voltam. Aztán velem együtt jött Győző haverom is, akivel együtt jártunk kenuzni. Ő tulajdonképpen egy csomag velem együtt.” A zenekar elképesztő életúton ment keresztül, a testvérek pedig nagyon jó viszonyban vannak, e tekintetben azonban adódik a kérdés, hogy lehetséges az, hogy soha nem rivalizáltak?

Egy egészséges rivalizálás biztos, hogy van közöttünk, voltak súrlódásaink is, azok mindig érzelmi alapúak voltak. Bizonyos dolgokat az ember a testvérétől nyilván másképp fogad, mint mondjuk a kollégájától vagy a barátjától.

Sipos Tomi érzékeny lelkületűnek vallja magát

Sipos Tomi elárulta, hogy akkor volt ez leginkább jellemző, amikor kicsit egy saját önismereti úton kezdett járni.

Nem volt ez olyan régen, mikor kibontakozott az önálló identitáson, hogy milyen vagyok én és ebben elkezdtem jól érezni és felismerni magamat. Megismertem más típusú dolgokat, mert megismertem más embereket, és elkezdtek másfajta impulzusok is hatni rám, amiből nekem nagyon sok minden tetszett.

Amikor Sipos Tomi zenekara is elkezdett alakulni, hirtelen elkezdte magát egészen más szerepkörben érezni. „Azt láttam, hogy nálam 5-6 évvel idősebb emberek úgy néznek rám, mint egy vezetőre. Felnéztek rám, mint egy frontemberre.