"Nagyon nehéz napon vagyok túl" - mentőt kellett hívni a magyar műsorvezetőhöz

Súlyos baleset érte az ATV műsorvezetőjét. Török Réka eltörte a vállát és mentőt kellett hívni hozzá. A nőt gyorsan kórházba szállították, ahol kiderült, műtétre lesz szüksége.

Mentő siettet a bajbajutott műsorvezetőhöz Fotó: Gé

Meg kellett műteni az ATV műsorvezetőjét

Török Réka Facebook-oldalán elmesélte, hogy november 18-án lovaglás közbe leesett az állatról és súlyosan megsebesült. A nő olyan nagy fájdalmat érzett, hogy nem tudott felkelni a földről, ezért riasztották a mentőket.

Tegnap délután leestem a lóról, sajnos annyira szerencsétlenül, hogy eltört a vállam. Katáék a lovardában rögtön hívták a mentősöket, akik körülbelül 50 perc alatt értek a helyszínre, addig én mozdulatlanul feküdtem 5 fokban a földön

50 perc hosszú idő, különösen, ha valaki a hidegben és a fájdalomban kénytelen eltölteni azt. Török Réka elmondta, hogy a mentősök és a kórházi személyzet is kedvesen bántak vele és a kórházba szállítása után egy sor vizsgálaton esett át.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a műsorvezető eltörte a vállát és a sérülést műtéttel kell korrigálni. Török Réka még aznap este átesett a műtéten.

Fél órán belül már a CT vizsgálóban voltam: koponya, mellkas, gerinc, váll - mindent átvizsgáltak. Gyorsan ki is derült a törés, ezzel együtt pedig az is, hogy műteni kell. Nem vártak reggelig, már éjjel megműtöttek, minden jól sikerült.

A műsorvezető másnap már haza is mehetett. Réka gyermeke társaságában osztotta meg követőivel a hírt, elmondta, mi történt vele az elmúlt időszakban és biztosította őket arról, hogy most már jól van.