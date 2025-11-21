RETRO RÁDIÓ

Brutális: Grizzly medve támadt a kiránduló iskolásokra, többen súlyosan megsérültek

A tanárok kétségbeesetten próbálták megvédeni a diákokat, miközben a borzalmas pillanatok lezajlottak.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.21.
medvetámadás iskola kirándulás

Egy grizzly medve brutálisan megtámadta a környékén kiránduló iskolásokat British Columbiában, többen életükért küzdöttek. Négy embert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba a támadás után. A tanárok kétségbeesetten próbálták megvédeni a diákokat, miközben a borzalmas pillanatok lezajlottak. A támadás során két ember életveszélyes állapotba került, míg két másik súlyosan megsérült.

alt=A grizzly medve támadása életveszélyes helyzetbe hozta az arra kiránduló iskolás osztályt
A grizzly medve támadása életveszélyes helyzetbe hozta az arra kiránduló iskolás osztályt / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A grizzly medve brutális támadása

A sürgősségi szolgálatok tájékoztatása szerint további hét ember kapott ellátást a helyszínen, amely a Vancouver-től mintegy 700 kilométerre északnyugatra fekvő közösségben történt. A segítséget csütörtökön, helyi idő szerint délután 2 óra előtt hívták. Az egyik szülő, Veronica Schooner elmondta, hogy 10 éves fia, Alvarez, a negyedik-ötödik osztályba járt, amikor a támadás történt a kirándulás közben. Alvarez olyan közel volt a medvéhez, hogy szinte érezte a szőrét -írja a Daily Star.

Bár próbálták megállítani a támadást, egy férfi tanár teljes mértékben a medve támadásának esett áldozatul és őt szállították kórházba helikopterrel. A súlyos sérültek között három gyermek is van, de a sürgősségi szolgálatok nem közölték az érintett gyermekek életkorát.  

Mindenki sokkban volt az iskolában. Sokan sírtak, és csak a fiamat akartam, megfogtam, hazavittem

- mondta riadtan a szülő.

Az grizzly medve továbbra is szabadon kószál, a rendőrség és a természetvédelmi őrök a helyszínen vannak. A helyi RCMP szóvivője, Madonna Saunderson szerint az áldozatok sérülései nagyon súlyosak. A támadás a 20-as út mentén lévő ösvényen történt, két mentő és egy orvosi segítség is érkezett a helyszínre. Két ember kritikus, két ember súlyos állapotban került kórházba.

A Nuxalk Első Nemzet által működtetett Acwsalcta Iskola a Facebookon jelentette be, hogy a medve támadása után pénteken nem lesz tanítás. Schooner elmondta, hogy fia és osztálytársai medvespray hatása alatt is voltak, miközben a tanárok próbálták elriasztani az állatot. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu