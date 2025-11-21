Brutális: Grizzly medve támadt a kiránduló iskolásokra, többen súlyosan megsérültek

Egy grizzly medve brutálisan megtámadta a környékén kiránduló iskolásokat British Columbiában, többen életükért küzdöttek. Négy embert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba a támadás után. A tanárok kétségbeesetten próbálták megvédeni a diákokat, miközben a borzalmas pillanatok lezajlottak. A támadás során két ember életveszélyes állapotba került, míg két másik súlyosan megsérült.

A grizzly medve támadása életveszélyes helyzetbe hozta az arra kiránduló iskolás osztályt / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A grizzly medve brutális támadása

A sürgősségi szolgálatok tájékoztatása szerint további hét ember kapott ellátást a helyszínen, amely a Vancouver-től mintegy 700 kilométerre északnyugatra fekvő közösségben történt. A segítséget csütörtökön, helyi idő szerint délután 2 óra előtt hívták. Az egyik szülő, Veronica Schooner elmondta, hogy 10 éves fia, Alvarez, a negyedik-ötödik osztályba járt, amikor a támadás történt a kirándulás közben. Alvarez olyan közel volt a medvéhez, hogy szinte érezte a szőrét -írja a Daily Star.

Bár próbálták megállítani a támadást, egy férfi tanár teljes mértékben a medve támadásának esett áldozatul és őt szállították kórházba helikopterrel. A súlyos sérültek között három gyermek is van, de a sürgősségi szolgálatok nem közölték az érintett gyermekek életkorát.

Mindenki sokkban volt az iskolában. Sokan sírtak, és csak a fiamat akartam, megfogtam, hazavittem

- mondta riadtan a szülő.

Az grizzly medve továbbra is szabadon kószál, a rendőrség és a természetvédelmi őrök a helyszínen vannak. A helyi RCMP szóvivője, Madonna Saunderson szerint az áldozatok sérülései nagyon súlyosak. A támadás a 20-as út mentén lévő ösvényen történt, két mentő és egy orvosi segítség is érkezett a helyszínre. Két ember kritikus, két ember súlyos állapotban került kórházba.

A Nuxalk Első Nemzet által működtetett Acwsalcta Iskola a Facebookon jelentette be, hogy a medve támadása után pénteken nem lesz tanítás. Schooner elmondta, hogy fia és osztálytársai medvespray hatása alatt is voltak, miközben a tanárok próbálták elriasztani az állatot.