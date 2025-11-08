Magánéleti nehézségeiről beszélt Gyarmati Andrea

Dr. Gyarmati Andrea, aki tavaly ünnepelte hetvenedik születésnapját, most a Palikék Világában mesélt magánéleti nehézségeiről. Az író a hetvenes években tört be a köztudatba, mivel több érmet is szerzett Magyarországnak úszóként az Olimpián és Európa-bajnokságokon. Azóta orvosként tevékenykedik, és amikor ideje engedi, könyveket is ír.

Gyarmati Andrea édesanyja, Székely Éva temetésén beszédet is mondott (Fotó: Tumbász Hédi)

Az úszóként kitűnő eredményeket elérő orvosnak nagyon védelmező szülei voltak, akiknek a válása lesokkolta gyermeküket.

Egyik karácsonyi vacsoránál kért meg minket édesapánk, hogy menjünk ki a szobából. Akkor mondta el édesanyámnak, hogy nem fognak többé találkozni. Persze én figyeltem a történéseket, de csak szimplán megölelték egymást és csendben ültek ott az asztalnál. Szerintem ők életük végéig szerették egymást

– mesélte el emlékeit a napról Gyarmati Andrea.

Gyarmati Andrea szoros kapcsolatban áll a fiával

Több, mint harminc nagyon szoros évet töltöttem a fiammal, Mátéval. Viszont tudomásul kell venni, hogy a dolgok megváltoznak és beteges lenne, ha nem engedném el a kezét. Szerintem nem is lehet nem elengedni

– számolt be fiával való kapcsolatáról az Európa-bajnok úszó.

Gyarmati Andrea édesapjáról, Gyarmati Dezsőről uszodát neveztek el (Fotó: Németh András Péter)

Gyarmati Andrea életében többször szerepet kapott a válás, hisz szülei után ő is elszakadt mindkét férjétől.

Amikor elváltak apumék, akkor elhatároztam, hogy nem fogok megházasodni, mivel nem akarok elválni. Aztán persze az életnek más tervei voltak és sajnos kétszer is sikerült válnom. Tehát hiába az elhatározás, mivel ez egy kétszemélyes játék, amit nem csak én határozok meg

– válaszolt Palik László kérdésére az író.

Gyarmati Andrea válása után nem szereti az egyedüllétet

Sokat vagyok emberek között, de egyébként egyedül vagyok. Erre pedig egyáltalán nem vagyok büszke, mivel emiatt valami hiányzik belőlem, ami másokban, akik kapcsolatban élnek, megvan. Azóta én tényleg mindenkivel jóban vagyok, de talán nem volt szerencsém

– vallott az egyedüllétről a gyermekorvos. A válások ellenére azonban nem csügged Gyarmati Andrea, mivel így is megtalálja a boldogságát. A gyermekorvos elmondása szerint pont a kisgyerekek jelentik az örömöt, akiket napi szinte látogat a munkája miatt.