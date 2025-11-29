RETRO RÁDIÓ

Váratlan fordulat: újra együtt van a feleségével Varga Miklós Joe

Újra boldog a szerelmespár! Az Éjjel-Nappal Budapest sztárja elásta a csatabárdot feleségével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 19:30
Éjjel-nappal Budapest házasság sztár

Októberben még úgy tűnt, válságban a házasságuk, most megnyugtató hírekkel szolgált Varga Miklós Joe – közölte a Ripost. Az ÉNB sztárja tavaly mondta ki a boldogító igent feleségével, Csengével. Azóta számos szakítást és látványos békülést tudhatnak maguk mögött. A sokat megélt házaspár most újabb esélyt adott maguknak.

Az Éjjel-Nappal Budapest sztárja kibékült feleségével
Az ÉNB sztárja kibékült feleségével Forrás: Pexels (illusztráció!)

Egy hónappal ezelőtt a Bors számolt be arról, hogy ÉNB Joe egy aggasztó, szakításról szóló podcast-részletet osztott meg az Instagramon, ami egyértelműen egy kapcsolat végére utalt.

Az ÉNB sztárjának házassága nem mindig volt problémamentes

Nem sokkal később, amikor a Bors megkereste a témával kapcsolatban, így felelt arra a kérdésre, hogy szakításról van-e szó:

Nagyon valószínű, hogy szakításról, igen. Tudom, sokszor voltunk már így, és én ezt nem engedtem el teljesen. Előbb-utóbb biztosan fogunk erről beszélni, de most még nem

A szerelem azonban utat tört magának és minden jel arra utal, hogy újra minden rendben van köztük!

A napokban ugyanis Joe több fotót is megosztott az épp Tenerifén vakációzó Csengéről.

A Ripost elérte telefonon tévésztárt, aki szerencsére megnyugtató hírekkel szolgált.

Abszolút jól vagyunk! Volt már arra példa a párkapcsolatunk alatt, hogy valamelyikünk elköltözött, most egy hosszabb szünetet tartottunk, de utólag ezt így egyikünk sem bánja. A kibékülésünket megelőzte egy nagyon hosszú, őszinte és mély beszélgetés, amely során mindent tisztáztunk a megismerkedésünktől kezdve. Csenge egy kis pitbull, féltékeny, de én imádom ezt benne. Most, a mosolyszünet alatt bármelyikünk elmehetett volna, de ilyen eszünkbe se jutott. Mindent a nulláról kezdtünk újra inkább! Azt tudni kell, hogy sosem nagy dolgokon vitázunk, viszont a legkisebb sz*rból hatalmas balhét tudunk csapni. Verbálisan bizony tudjuk bántani egymást, de egymás nélkül létezni biztos nem tudnánk

– mesélte az újra boldog házasságban élő Joe a Ripostnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
