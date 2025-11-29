„Ez nagyon hangsúlyos téma az életemben” - fontos üzenetet küldött Chris Hemsworth

A sármos ausztrál színész, Chris Hemsworth nemrég megjelent Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember című dokumentumfilmben őszintén beszélt arról, miként reagálna arra, ha ő is felfedezné magán az Alzheimer-kór tüneteit édesapja, Craig Hemsworth után.

A sármos színész, Chris Hemsworth őszintén vallott édesapja egészségügyi állapotáról egy dokumentumfilm keretein belül / Fotó: MW

Chris Hemsworth motorra ül, de nem akárhogyan!

A színész édesapja, Craig korai stádiumú Alzheimer-kórban szenved, és a színész dokumentumfilmjének központi témája a közös, motoros utazás édesapjával, abból a célból, hogy erősítsék az emlékezetét a régi helyek meglátogatásával és múltbeli élmények felidézésével. A dokumentumfilmben megszólaló szakértő, Dr. Suraj Samtani szerint az efféle emlékezés-felidézés nagymértékben javíthatja a kognitív képességeket.

A november 23-án megjelent filmben Hemsworth beszélt arról is, hogy ő maga mit gondol a lehetőségről, hogy nála is kialakulhat Alzheimer-kór, mint édesapjánál.

Ez nagyon hangsúlyos téma az életemben, mert két példányom van abból a génből, amely növeli az Alzheimer-kór kockázatát. De jelenleg ez még nem probléma, és lehet, hogy soha nem is lesz. Most sokkal inkább az apámra koncentrálok

- mondta őszintén a színész.

Chris Hemsworth már 2022-ben tudomást szerzett genetikai hajlamáról a Limitless című Discovery+ sorozat felvételei során. A színész szembesült azzal, hogy mind az édesanyjától, mind az édesapjától örökölt egy-egy példányt az APOE4 génből, amelyről a kutatások kimutatták, hogy növeli az Alzheimer-kór kockázatát.

A sokkoló hírt követően a színész rövid szünetet tartott a színészkedésben, ami miatt egyesek azt találgatták, hogy visszavonul Hollywoodból, ami nagyon feldühítette a színészt. Később tisztázta a helyzetet, miszerint a szünetet előre eltervezte, hogy több időt tölthessen családjával, feleségével, Elsa Patakyval és gyermekeikkel - írja az Unilad.

Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember című dokumentumfilm előzetese az alábbiakban megtekinthető!