RETRO RÁDIÓ

Ritka az ilyen Hollywoodban: Anne Hathaway közel 20 év után is szerelmes a férjébe

Ritkán látott férjével együtt jelent meg a színésznő egy neves New York-i díjátadón. Amikor Anne Hathaway és párja ölelkezve pózoltak a fotósoknak, úgy néztek egymásra, mint két szerelmes tini.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 12:30
Módosítva: 2025.11.10. 12:46
Az ördög Prádát visel szerelem producer feleség

Anne Hathaway és Adam Shulman 17 év – ebből 13 év házasság – után is úgy néznek egymásra, mint a fülig szerelmes tinik. A 42 éves színésznő és ritkán látott férje a napokban az idei God’s Love We Deliver Golden Heart Awards díjátadón mutatták ki változatlan szerelmüket. Anne 2012 óta felesége a producernek, két közös fiuk van, Jonathan és Jack. A pár még 2008-ban, a Palm Springs-i Filmfesztiválon ismerkedett meg, azóta elválaszthatatlanok. 

Anne Hathaway: Ma is fülig szerelmes a férjébe - METRO
Anne Hathaway és férje máig imádják egymást (Fotó: Northfoto)

Anne Hathaway férje azonnal elcsavarta a színésznő fejét

Anne akkoriban mondta az egyik barátjának: »Feleségül megyek ehhez a férfihoz!« Talán kicsit őrültnek tart, de azt is megmutattam, milyen kedves is vagyok!

– mesélte a színésznő és későbbi férje találkozásáról egy bennfentes a Harper’s Bazaarnak. „Dicsérte Adam lovagias viselkedését, humorát, okos megjegyzéseit, no meg a vonzerejét: senki sem kételkedett abban, hogy egyszer összeházasodnak.”

A pár kapcsolata az első naptól zökkenőmentes. Pedig sok időt töltenek együtt, és nemcsak otthon, néha a munkában is. Először 2014-ben dolgoztak közösen, egy drámában.

„Az emberek mindig azt mondják, ne dolgozz együtt a házastársaddal, de én imádok!” – árulta el Anne a People magazinnak. „A férjem nemcsak csodás producer, de tehetséges, okos és érzékeny ember is, akitől sokat tanultam. Boldoggá tesz, hogy a mai napig jól megvagyunk, és hogy sok éve működik a kapcsolatunk. Rendszeresen járunk el ma is randizni, hogy férfi és nő legyünk, ne csak művészek, ne csak apa és anya. Néha ülünk az étteremben, eszünk, és percekig meg sem szólalunk – csak nézzük egymást. Ez a legjobb! Amikor kisgyerekeink vannak, de még mindig szívből szeretjük egymást, sokszor nem kell semmit mondani” – írja a Hot! magazin.

Anne Hathaway: Ma is fülig szerelmes a férjébe - METRO
Két fiuk a szerelmük gyümölcse (Fotó: Profimedia)

Méregdrága ízlés

Az ördög Pradát visel sztárjának megjelenését a díjátadón egy 44 400 dolláros Tubogas órával tette csillogóbbá, mely 18 karátos aranytokkal bír és 12 gyémánt díszíti. Tökéletesen illett a 18 600 dolláros nyakláncához, fülbevalójához és gyűrűjéhez. Anne imádja a luxusékszereket! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu