Ritka az ilyen Hollywoodban: Anne Hathaway közel 20 év után is szerelmes a férjébe

Anne Hathaway és Adam Shulman 17 év – ebből 13 év házasság – után is úgy néznek egymásra, mint a fülig szerelmes tinik. A 42 éves színésznő és ritkán látott férje a napokban az idei God’s Love We Deliver Golden Heart Awards díjátadón mutatták ki változatlan szerelmüket. Anne 2012 óta felesége a producernek, két közös fiuk van, Jonathan és Jack. A pár még 2008-ban, a Palm Springs-i Filmfesztiválon ismerkedett meg, azóta elválaszthatatlanok.

Anne Hathaway és férje máig imádják egymást (Fotó: Northfoto)

Anne Hathaway férje azonnal elcsavarta a színésznő fejét

Anne akkoriban mondta az egyik barátjának: »Feleségül megyek ehhez a férfihoz!« Talán kicsit őrültnek tart, de azt is megmutattam, milyen kedves is vagyok!

– mesélte a színésznő és későbbi férje találkozásáról egy bennfentes a Harper’s Bazaarnak. „Dicsérte Adam lovagias viselkedését, humorát, okos megjegyzéseit, no meg a vonzerejét: senki sem kételkedett abban, hogy egyszer összeházasodnak.”

A pár kapcsolata az első naptól zökkenőmentes. Pedig sok időt töltenek együtt, és nemcsak otthon, néha a munkában is. Először 2014-ben dolgoztak közösen, egy drámában.

„Az emberek mindig azt mondják, ne dolgozz együtt a házastársaddal, de én imádok!” – árulta el Anne a People magazinnak. „A férjem nemcsak csodás producer, de tehetséges, okos és érzékeny ember is, akitől sokat tanultam. Boldoggá tesz, hogy a mai napig jól megvagyunk, és hogy sok éve működik a kapcsolatunk. Rendszeresen járunk el ma is randizni, hogy férfi és nő legyünk, ne csak művészek, ne csak apa és anya. Néha ülünk az étteremben, eszünk, és percekig meg sem szólalunk – csak nézzük egymást. Ez a legjobb! Amikor kisgyerekeink vannak, de még mindig szívből szeretjük egymást, sokszor nem kell semmit mondani” – írja a Hot! magazin.

Két fiuk a szerelmük gyümölcse (Fotó: Profimedia)