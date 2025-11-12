RETRO RÁDIÓ

Ádám Attila szereplése veszélybe került: A következő adásban már nem láthatjuk?

Egyelőre kérdéses, hogy viszont láthatjuk-e még.

Szombaton a negyedik élő show-val folytatódik a Megasztár, ám bizonytalanná vált, hogy Ádám Attila számára is folytatódik-e a verseny. A TV2 tehetségkutatójában kialakult a TOP7-es mezőny, ám kérdéses, hogy valóban hét versenyző áll-e színpadra a következő megmérettetés során...

Ádám Attila. Fotó: TV2
Ádám Attila Megasztár-szereplése veszélyben van

Az utóbbi hetekben Ádám Attila szereplése ellentétes érzelmeket váltott ki, a mesterekből és a közönségből egyaránt. Hatalmas rajongótábora ellenére kőkemény kritikákkal is illették, amelyet mostanra Attila édesapja megelégelt. 

A versenyző mentorát, Erikát kereste meg azzal kapcsolatban, hogy Attilát óvva a további sérelmektől, kivenné fiát a műsorból. Erika döbbenten fogadta a híreket, jelenleg pedig kérdéses, hogy a fiatal tehetséget viszontláthatják-e még a nézők a Megasztár színpadán...
 




 

