Ádám Attila szereplése veszélybe került: A következő adásban már nem láthatjuk?
Egyelőre kérdéses, hogy viszont láthatjuk-e még.
Szombaton a negyedik élő show-val folytatódik a Megasztár, ám bizonytalanná vált, hogy Ádám Attila számára is folytatódik-e a verseny. A TV2 tehetségkutatójában kialakult a TOP7-es mezőny, ám kérdéses, hogy valóban hét versenyző áll-e színpadra a következő megmérettetés során...
Ádám Attila Megasztár-szereplése veszélyben van
Az utóbbi hetekben Ádám Attila szereplése ellentétes érzelmeket váltott ki, a mesterekből és a közönségből egyaránt. Hatalmas rajongótábora ellenére kőkemény kritikákkal is illették, amelyet mostanra Attila édesapja megelégelt.
A versenyző mentorát, Erikát kereste meg azzal kapcsolatban, hogy Attilát óvva a további sérelmektől, kivenné fiát a műsorból. Erika döbbenten fogadta a híreket, jelenleg pedig kérdéses, hogy a fiatal tehetséget viszontláthatják-e még a nézők a Megasztár színpadán...
