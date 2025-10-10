„Negyvenévesen úgy éreztem, hogy haldoklom” – lánya adott új életet Szulák Andreának

Egy különleges, őszinte beszélgetésben tárta fel életének legmélyebb pillanatait Szulák Andrea. A Hevesi Tamás podcast legújabb adásában a művésznő olyan témákat érintett, amelyekről ritkán beszél nyilvánosan.

Szulák Andrea magánéletében és szakmailag is a kiteljesedett boldogságot éli meg (Fotó: Kiss Albert)

Szulák Andrea: „A lányom az egyetlen normális”

Szulák Andrea mindig a reflektorfényben élt – a színpadon, a tévéképernyőn, a közönség szeretetében. Mégis, negyvenéves korában, amikor épp a csúcson járt, ő belülről üresnek és céltalannak érezte magát.

Negyvenévesen úgy éreztem, hogy haldoklom – nem fizikailag, hanem lelkileg

– vallotta be a Hevesi Tamás podcast legújabb epizódjában. Aztán 2007-ben megszületett a lánya, aki mindent megváltoztatott.

Ő egy kegyelem, egy elképesztő ajándék az élettől. Mintha a sors adott volna nekem még negyven évet

– fogalmazott a művésznő. Szulák Andrea lánya azóta is édesanyja legnagyobb büszkesége, rengeteget utaznak együtt, sok közös programjuk van. „A családban a lányom az egyetlen normális, nem művészettel foglalkozik, gazdasági egyetemen tanul” – jegyezte meg nevetve Andrea, aki a legnagyobb büszkeséggel beszélt gyermekéről. A művésznő számára az anyaság igazi megváltás volt. Bár a kapcsolat a gyermeke apjával tíz év után véget ért, nem maradt keserűség benne.

Az élet ment tovább. Kellett idő, mire újra egyensúlyba kerültem, de mostanra megtaláltam a helyemet. Talán két éve érzem azt, hogy rendben vagyok – kívül és belül is, egyensúlyban.

Szulák Andrea számára lánya ajándék, isteni kegyelem (Fotó: Mediaworks archív)

Anyatigrisből konyhatündér

A mélypontok korábban nem kerülték el. Édesanyja halála, a különválás lánya apjától, a szakmai vákuumok, amikor hetekig nem csöngött a telefon, mind-mind próbára tették. De Andrea nem adta fel, s tudatos belső munkával ma már egészen más minőségben képes megélni a mindennapokat.

A mindennapokban Szulák Andrea igazi anyatigris, s az alkotás művészetét a konyhában is megéli, ez kapcsolja ki igazán: sokat főz, kenyeret kovászol és süt, horgol és varr – saját bevallása szerint mindig elfoglalja magát és nagyon jól osztja be az idejét.

Szerintem ez a tempó riasztja a férfiakat

– mondja meggyőződve, majd később a személyiségével kapcsolatban megjegyezte: „Nem nehezítem meg mások életét, de azt sem hagyom, hogy az enyémet megnehezítsék.”