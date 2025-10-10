RETRO RÁDIÓ

„Negyvenévesen úgy éreztem, hogy haldoklom” – lánya adott új életet Szulák Andreának

Negyvenéves korában érezte, hogy bár fizikálisan jól van, egyhangú lett az élete. Szulák Andrea őszintén mesélt arról, hogyan hozott új értelmet az életébe és adott életerőt a kislánya, akit ma is a legnagyobb ajándéknak tart.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 13:30
Szulák Andrea Új Esély egyensúly anya-lánya

Egy különleges, őszinte beszélgetésben tárta fel életének legmélyebb pillanatait Szulák Andrea. A Hevesi Tamás podcast legújabb adásában a művésznő olyan témákat érintett, amelyekről ritkán beszél nyilvánosan.

Szulák Andrea magánéletében és szakmailag is a kiteljesedett boldogságot éli meg
Szulák Andrea magánéletében és szakmailag is a kiteljesedett boldogságot éli meg (Fotó: Kiss Albert)

Szulák Andrea: „A lányom az egyetlen normális”

Szulák Andrea mindig a reflektorfényben élt – a színpadon, a tévéképernyőn, a közönség szeretetében. Mégis, negyvenéves korában, amikor épp a csúcson járt, ő belülről üresnek és céltalannak érezte magát. 

Negyvenévesen úgy éreztem, hogy haldoklom – nem fizikailag, hanem lelkileg

 – vallotta be a Hevesi Tamás podcast legújabb epizódjában. Aztán 2007-ben megszületett a lánya, aki mindent megváltoztatott. 

Ő egy kegyelem, egy elképesztő ajándék az élettől. Mintha a sors adott volna nekem még negyven évet

 – fogalmazott a művésznő. Szulák Andrea lánya azóta is édesanyja legnagyobb büszkesége, rengeteget utaznak együtt, sok közös programjuk van. „A családban a lányom az egyetlen normális, nem művészettel foglalkozik, gazdasági egyetemen tanul” – jegyezte meg nevetve Andrea, aki a legnagyobb büszkeséggel beszélt gyermekéről. A művésznő számára az anyaság igazi megváltás volt. Bár a kapcsolat a gyermeke apjával tíz év után véget ért, nem maradt keserűség benne. 

Az élet ment tovább. Kellett idő, mire újra egyensúlyba kerültem, de mostanra megtaláltam a helyemet. Talán két éve érzem azt, hogy rendben vagyok – kívül és belül is, egyensúlyban.

004 Szulák Andrea és lánya Rozina
Szulák Andrea számára lánya ajándék, isteni kegyelem (Fotó: Mediaworks archív)

Anyatigrisből konyhatündér

A mélypontok korábban nem kerülték el. Édesanyja halála, a különválás lánya apjától, a szakmai vákuumok, amikor hetekig nem csöngött a telefon, mind-mind próbára tették. De Andrea nem adta fel, s tudatos belső munkával ma már egészen más minőségben képes megélni a mindennapokat.

A mindennapokban Szulák Andrea igazi anyatigris, s az alkotás művészetét a konyhában is megéli, ez kapcsolja ki igazán: sokat főz, kenyeret kovászol és süt, horgol és varr – saját bevallása szerint mindig elfoglalja magát és nagyon jól osztja be az idejét. 

Szerintem ez a tempó riasztja a férfiakat

 – mondja meggyőződve, majd később a személyiségével kapcsolatban megjegyezte: „Nem nehezítem meg mások életét, de azt sem hagyom, hogy az enyémet megnehezítsék.

Ha ránézünk a ma is sugárzó, életvidám művésznőre, nehéz elhinni, hogy valaha céltalannak érezte magát. Szulák Andrea fiatalon is erős, szenvedélyes nő volt, de mostanra egy új, mélyebb bölcsesség és derű sugárzik belőle.

 

