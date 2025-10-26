Szőke Rebeka még párjának sem küld pucér képeket: „Soha nem készült rólam aktfotó!”

Az énekesnő a 2023-as Miss Influencer Hungary győzelmével lépett be a köztudatba, ahol több neves tartalomgyártóval lépett színpadra, köztük Opitz Barbival, Gáspár Virággal és Szarvas Andival. Azóta Szőke Rebeka DJ-ként és énekesnőként került a címlapokra, illetve azokkal a képekkel, amikben igencsak hiányos ruhákban pózol és ezeket bátran osztja meg követőivel Instagram oldalán.

Szőke Rebeka párja sem kapott soha aktfotót tőle (Fotó: Szabolcs László)

Sok rajongó, akikkel nem feltétlen felhőtlen a viszonya Rebekának, biztos volt abban, hogy vannak fotók, amiket nem szívesen oszt meg a köztudattal, mivel túlságosan kirívó lenne a közösségi oldalán.

Soha életemben nem készült rólam aktfotó! Még a páromnak sem küldtem semmilyen formában ilyen képeket

– árulta el az influenszer, aki így cáfolt rá azokra, akik azt állították róla, hogy OnlyFans-fiókja is van.

Megvédte a tartalomgyártókat Szőke Rebeka Instagramján

Még mindig azt gondolják az emberek, hogy az influenszer az egy buta p*csa, aki fog a kezébe valami terméket és próbálja eladni...

– védte be kollégáit a modell, aki nem szereti azokat, akik a mostani világban még mindig így viszonyulnak a tartalomgyártókhoz.

A modell szakmájából kiindulva sokat foglalkozik, azzal hogy mindig top formában legyen. Rebeka életében ez sok stresszel jár, amit szeretne elkerülni.

Ha tükörbe nézek, azt akarom látni, hogy ügyes és jó ember vagyok. Szeretném innentől elengedni az eddigi felfogásomat, hogy mindig nézem a kilókat és sokat foglalkozok a kinézetemmel

– írta Szőke Rebeka, aki megpróbál egy új életet kezdeni a szemléletével és reméli innentől nem szorong majd a súlya miatt. Az énekesnő a kinézetével teljesen elégedett, hiába nem teljesen természetes a teste.

Szőke Rebeka melleit 22 évesen műttette meg

Elég fiatalom megcsináltattam a melleim, amit egyáltalán nem bántam meg, pedig emiatt is rengeteg rosszindulatú hozzászólást kapok. Az emberek szeretik feltenni a kérdést, hogy miért nem tudtam elfogadni magam

– számolt be plasztikai beavatkozásáról a modell. Szőke Rebeka megijedt, amikor azt vette észre, hogy kezd úgy kinézni, mint a külföldi Instagram modellek, mivel nem szeretne senkire sem hasonlítani, hanem egyediséget akar sugározni.