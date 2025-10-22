A Guns N’ Roses legendája dührohamot kapott, majd elhagyta a színpadot, és belerúgott a dobfelszerelésbe (VIDEÓ)
Axl Rose láthatóan összeomlott a Buenos Aires-i koncerten, közvetlenül a Welcome To The Jungle című dal kezdetén.
A rocklegenda, Axl Rose dührohamot kapott a színpadon, majd kiviharzott a koncert helyszínéről. A 63 éves Guns N’ Roses frontember az argentin Estadio Huracánban tartott koncerten vesztette el a türelmét. A énekes dühösen reagált rögtön a koncert első számának, a Welcome To The Jungle-nek az első pillanataiban.
Káosz a Guns N’ Roses koncerten: Axl Rose dühében elhagyta a színpadot
Videó rögzítette, ahogy a rockzenész a mikrofonját Isaac Carpenter dobkészletére dobta. Rose levette bőrkabátját, és tiltakozásképpen kiviharzott a színpadról. Később visszatér, majd beleütött a nagydobba is.
Akkor majd csak improvizálok egyet
- mondta Rose a közönségnek, utalva a technikai problémákra.
Egy forrás szerint Axl azért lett dühös, mert a technikai nehézségek miatt nehezen hallotta a zenét a koncert során - számolt be róla a Daily Star.
Technikai problémák voltak Axl fülhallgatóival. Csak a dobokat hallotta, mást nem. A technikai csapat a harmadik számra megoldotta a problémát, és a koncert zökkenőmentesen folytatódott
- nyilatkozta a forrás.
