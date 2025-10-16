Újra műteni kellett a népszerű énekest: a Metropolnak szólalt meg a beavatkozás után

Rémisztő betegség után sem lassít Tóth Sándor, azaz Csövi, az Alcohol zenekar frontembere. A banda közösségi oldalán a napokban osztották meg a hírt: néhány hónappal az életmentő beavatkozás után újra műteni kellett az énekest, aki csak a Metropolnak szólalt meg a történtek után.

Tóth Sándor Csövi újra műtéten esett át , így van most (Forrás: Alcohol)

Így van Csövi az újbóli műtétje után

„A beavatkozás ismét sikeres, várjuk a fejleményeket” – adta hírül az Alcohol zenekar Facebookon, az énekes pedig kifejtette a történteket.

„Most már jobban vagyok, azért a torkom és gyomrom megérezte a műtétet, de jól érzem magam, nincs vérzés, pár nap múlva mehetek is haza” – újságolta jókedvűen a Metropolnak Csövi. Ahogy azt a Bors augusztusban megírta, Csövit belső vérzéssel szállították kórházba, a bandatagok és a rajongók a legrosszabbtól tartottak. Bár akkor zenésztársai nem részletezték a miérteket, a rockénekes most ezt is felidézte:

„A nyelőcsőben egy ér megrepedt, aminek a következtében nagy volt a vérveszteség” – fogalmazott a súlyos állapotáról a rockzenész, aki hozzátette:

„Akkor a műtét jól sikerült, de a kontrollon megint láttak egy megvastagodást, ami jelen pillanatban nem okozott gondot, de bármikor válságos állapot léphetett volna fel, egy súlyos belső vérzést pedig általában nem nagyon élnek túl emberek, én mondjuk épp igen” – humorizált, utalva a korábbi kálváriára.

„Ezért megelőzés céljából újra megműtöttek a hét elején. De a munka nem áll meg, november 14-én 40 éves leszek, ekkor jelenik meg hivatalosan a Rejtvény című nagylemezünk is, amire már előrendelést adhatnak le a rajongók, majd november 16-án a Barba Negrában ünneplünk, több mint egy tucat vendégzenésszel. Mindegyikükkel barátok vagyunk és szakmailag is jó kapcsolatot ápolunk” – tette hozzá.

Az orvos nem mondta, hogy nem énekelhetek – bár az ellenkezőjét sem

– nevetett.

„De sosem tettem és ezután sem fogom félelemben élni az életem! A félelem csak egy felesleges, emberi pótcselekvés. Az augusztusi bevérzés sem a színpadon éneklés közben történt, hanem otthon, teljesen nyugalmi állapotban, tehát nem fogok egy helyben ülve várni, hogy mi lesz holnap. A rajongókat sem szeretnénk cserben hagyni, így a munka megy tovább” – mosolygott Csövi.