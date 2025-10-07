RETRO RÁDIÓ

Barátja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a népszerű színész

Ben Lewis mindössze 46 éves volt.

A londoni West End sztárja, Ben Lewis, aki leginkább Az Operaház Fantomja főszerepéről volt ismert, életét vesztette, miután vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.

Elhunyt az Operaház fantomja
Elhunyt Az Operaház fantomja Fotó: Pixabay

Agresszív rákban vesztette életét Az Operaház fantomja

Az ausztrál színész halálát éjszaka barátja, Todd Woodbridge jelentette be, aki szerint Lewis az egyik legnagyszerűbb ember volt.

Ma elvesztettük Ben Lewist, a családunk egyik legkedvesebb barátját, túl fiatalon, és az ausztrál musicalszínész közösség is elvesztett egy nagyságot!

- írta Todd Woodbridge.

2011-ben Lewis szerepelt az ausztrál Love Never Dies eredeti produkciójában, amely Andrew Lloyd Webber Az Operaház fantomja című darabjának folytatása volt. 2017-ben és 2018-ban pedig ismét eljátszotta a címadó szerepet a londoni West End-beli előadásában.

Miután a halálhíre nyilvánosságra került, Andrew Lloyd Webber szívhez szóló sorokkal búcsúzott a színésztől:

Először akkor találkoztam Bennel, amikor bemutatta a csodálatos ausztrál Love Never Dies produkciót, amelyben ő volt a Fantom. A hatalmas személyes sikere után Londonba jött, hogy eljátssza a Fantomot az eredeti darabban.

Lewis-t tavaly februárban diagnosztizálták gyógyíthatatlan vastagbélrákkal. Mire azonban felfedezték, a daganat már átterjedt a nyirokcsomóira és a májára. A rák eltávolítása érdekében műtétet hajtottak végre, majd intenzív kemoterápiás kezelés kezdődött. A daganat azonban rendkívül agresszív és ellenálló maradt a kemoterápiás kezelésekkel szemben, és a májműtét valamint a további kemoterápia ellenére is tovább terjedt.

Miután a Western Australian Academy of Performing Arts-ban és a londoni Royal College of Musicban tanult, a 2000-es évek elején Sydney-ben olyan produkciókban szerepelt, mint az Urinetown, a Egy nyári éj mosolya és a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai - számolt be róla a Metro.

 

