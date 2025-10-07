Barátja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a népszerű színész

Ben Lewis mindössze 46 éves volt.
A londoni West End sztárja, Ben Lewis, aki leginkább Az Operaház Fantomja főszerepéről volt ismert, életét vesztette, miután vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.
Az ausztrál színész halálát éjszaka barátja, Todd Woodbridge jelentette be, aki szerint Lewis az egyik legnagyszerűbb ember volt.
Ma elvesztettük Ben Lewist, a családunk egyik legkedvesebb barátját, túl fiatalon, és az ausztrál musicalszínész közösség is elvesztett egy nagyságot!
- írta Todd Woodbridge.
2011-ben Lewis szerepelt az ausztrál Love Never Dies eredeti produkciójában, amely Andrew Lloyd Webber Az Operaház fantomja című darabjának folytatása volt. 2017-ben és 2018-ban pedig ismét eljátszotta a címadó szerepet a londoni West End-beli előadásában.
Miután a halálhíre nyilvánosságra került, Andrew Lloyd Webber szívhez szóló sorokkal búcsúzott a színésztől:
Először akkor találkoztam Bennel, amikor bemutatta a csodálatos ausztrál Love Never Dies produkciót, amelyben ő volt a Fantom. A hatalmas személyes sikere után Londonba jött, hogy eljátssza a Fantomot az eredeti darabban.
Lewis-t tavaly februárban diagnosztizálták gyógyíthatatlan vastagbélrákkal. Mire azonban felfedezték, a daganat már átterjedt a nyirokcsomóira és a májára. A rák eltávolítása érdekében műtétet hajtottak végre, majd intenzív kemoterápiás kezelés kezdődött. A daganat azonban rendkívül agresszív és ellenálló maradt a kemoterápiás kezelésekkel szemben, és a májműtét valamint a további kemoterápia ellenére is tovább terjedt.
Miután a Western Australian Academy of Performing Arts-ban és a londoni Royal College of Musicban tanult, a 2000-es évek elején Sydney-ben olyan produkciókban szerepelt, mint az Urinetown, a Egy nyári éj mosolya és a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai - számolt be róla a Metro.
