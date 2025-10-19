Ashton Kutcher bevallotta, hogy a kinézete miatt maradt le számos szerepről

Ashton Kutcher bevallotta, hogy sokszor pont a külseje miatt nem kapott meg filmes szerepeket. A színész emiatt nem tudott különböző karaktereket megformálni, de mióta producer, jobban átlátja, miért is volt ezekre szükség.

Ashton Kutcher megjelenése sokszor nem volt elég egy-egy karakter megformálásához Fotó: AFP

Ashton Kutchernek szívfájdalma, hogy nem jutott peches karakterhez

A 47 éves színész a New York Comic Conon, az új FX-sorozat The Beauty panelbeszélgetésén mesélt arról, hogy a megjelenése gyakran korlátozta, milyen karaktereket játszhat el. „Minden szerep, amit kapsz, részben azon múlik, hogy nézel ki. Ez nagyban befolyásolja, mit sugárzol a néző felé. Voltak szerepek, amiket emiatt megkaptam – és voltak, amiket pont emiatt nem” – mondta Kutcher. A színész szerint különösen frusztráló, hogy „peches, megtört” karakterekre ritkán válogatják, mert túl „összerakottnak” tűnik - írta a People magazin. Ugyanakkor producerként már jobban megérti a döntéseket:

A film képekkel mesél, és ezeknek a képeknek érzéseket kell kiváltaniuk a közönségből

A The Beauty című sorozatban Kutcher egy szupervicces gonosztevőt alakít, ami számára teljesen új kihívást jelent. „Mindannyiunknak összetett, árnyalt szerepe van, ahol egyszerre játszunk olyasvalakit, akik vagyunk – és valakit, akik nem. Ez lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk azokat a bizonytalanságokat, amiket általában rejtegetünk.” A That ’70s Show egykori sztárja külön kiemelte a sorozat alkotóját, Ryan Murphyt: „Manapság gyakran csak a saját „sávodban” engedik játszani az embert. A társadalmi elvárások megszabják, mit szabad és mit nem. De ebben a sorozatban bonyolult, mély karaktereket formálhatunk meg – ez karrierem egyik legnagyobb öröme.”

A The Beauty Jeremy Haun és Jason A. Hurley képregénye alapján készült, és egy nemzetközi thrillert mesél el, ahol egy szexuális úton terjedő vírus „szebbé” teszi az embereket – de halálos áron. A bemutató 2026 elején várható a Hulu-n.

Kutcher szerint az általa játszott karakter jó embernek hiszi magát: