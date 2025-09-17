Szinetár Miklós a feleségéről vallott: „A mai napig emlékszem az első pillanatra”

Szinetár Miklós egészen elképesztő életútjáról számolt be, mivel 93 évesen is új könyvet adott ki, ami a harmadik kötete az életéről szóló szériának. A gyermekkora meglehetősen izgalmasra sikerült, mivel elmondása szerint mindent, amit az életben tanult, azt az első harminc évében sikerült elsajátítania.

Szinetár Miklós lányával, Szinetár Dórával mindig szakmáznak a közös vacsoráknál (Fotó: Bors)

Hiába a hosszú életút, Szinetár Miklósnak az eleje volt a legmeghatározóbb. „Szerencsés embernek tartom magam, mivel nagyon nagy nyomot hagyott az eleje, egy életre sok mindent befolyásolt” – mesélte a rendező, aki egy áldásnak tartja az életét, mivel a háború alatt sokszor hajszálon múlt az élete.

Szinetár Miklós nem gondolja magát harcos típusnak

„A társadalomnak van egy munkamegosztása, én nem vagyok az, aki harcol, de kell, hogy legyen és nagyon becsülöm is őket, mivel ők viszik előre a társadalmat, de én nem vagyok ilyen” – árulta el Szinetár Miklós és hozzátette, hogy a felesége pedig pont egy ilyen személyiség, de idén már ötvenharmadik házassági évfordulójukat ünneplik.

A mai napig emlékszem az első pillanatra, amikor megpillantottam ezt a fiatal színésznőt, ami egy meghallgatáson történt, amin egy pici szerepre jelentkezett. Semmi szövege nem volt, csak kacagnia kellett, de ez az egyik legnehezebb dolog a színpadon, nevetni és ő megnyom egy gombot és hihetetlen élmény volt, én is csak bámultam, hogy mennyire tehetséges ez a kisasszony és ez a jókedvűsége a házasságunkat is összetartotta

– így számolt be feleségéről, Hámori Ildikóról Szinetár Miklós, aki elárulta, hogy a mai napig minden reggel vidáman indul, amikor felkelnek egymás mellett.

Szinetár Miklós felesége mély nyomot hagyott a rendezőben már első találkozásukkor (Fotó: Bors)

A rendezőt rengetegen segítették az útján, és saját bevallása szerint sokat köszönhet nekik.

Én nagyon keveset köszönhetek magamnak, legfeljebb a természetemnek, de rengeteg mindent köszönhetek sok mindenkinek és a történelemnek is.

„Amikor mi első évesek voltunk, és bejött a főtanvezető, akkor azt mondta, hogy nagy szükség van ránk, amit soha többet ezen a pályán senkinek nem mondtak” – mesélte Szinetár Miklós és bevallotta, hogy a háború nagyon befolyásolta a pályáját.