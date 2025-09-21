RETRO RÁDIÓ

Kertész Péter: Jót tesz a testemnek, lelkemnek, ha dolgozom

1965-ben végzett a Szín­mű­vészeti Főiskolán, Sulyok Mária és Békés András osztályában. Kertész Péter játszott több vidéki és fővárosi színházban, több magyar filmben és tele­víziós sorozatban. Szink­ro­ni­zál. Két gyermeke és két unokája van. Harmadik feleségével él a Jászai Mari- és Aase-díjas színész.

A fantasztikus orgánumú színész sok színház- és szinkronrajongó szívét megdobogtatja. Kertész Péter őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak.

hot!: Mióta él Újpesten?

Kertész Péter: Amióta együtt vagyunk a harmadik feleségemmel, Évával. Született újpesti lány, hamar összeköltöztünk az ő kis lakásába, eladtuk az én belvárosi otthonomat, közös lakást vettünk. Ötven évig laktam a Bajza utcában, egy házban Janikovszky Éváékkal. Nagyon jóban voltunk.

hot!: Az első felesége táncművész volt.

Kertész Péter: Igen, Szamosi Judit, az operett szólótáncosnője, Dani fiam édesanyja. A két unokám, Dávid és Róza, egyik szebb, mint a másik. A fiú 13 éves, vízilabdázik a Vasasban. A kislány jövőre megy iskolába. Szerepelt már több reklámfilmben, fantasztikusan ügyes. Anna, a lányom a második házasságomból született. Brüsszelben él, az Európai Bizottságnál dolgozik, környezetmérnök.

hot!: Korábban hol lakott a Kertész család?

Kertész Péter: A háború után a Mészáros utcában, aztán a Dózsa György úton, majd a Thököly út és az Ilka utca sarkán, onnan költöztünk a Bajza utcába. A Gorkij iskolába jártam, iskolatársam volt Haraszti Miklós, Kis János és Zorán. Ez egy orosz iskola volt, csak a magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet tanították magyarul.

hot!: Ezek szerint jól beszélt oroszul?

Kertész Péter:

A Háború és békét oroszul olvastam. Az Operettszínházzal jártunk Moszkvában, három napig csöndben voltam, aztán egyszer csak elkezdtem beszélni a nyelvet.

Újpesten él Kertész Péter felesége társaságában

hot!: Az édesapja orvos volt. Mivel foglalkozott az édesanyja?

Kertész Péter: A szüleim a Zsidó Kórházban dolgoztak, ott ismerték meg egymást. Édesanyám műtősnő volt. Édesapámat elvitték munkaszolgálatra a Don-kanyarba, majd lágerbe került. Az amerikaiak szabadították fel a tábort. Két és fél éves voltam, mire hazakerült. Nagyon szép hangja volt, operaénekes szeretett volna lenni, rajongott a klasszikus zenéért, hegyekben álltak nálunk a kották. Egy barátja viaszlemezre is vett vele néhány dalt.

hot!: Ki támogatta a jelentkezését a Színművészeti Főiskolára?

Kertész Péter: Volt egy fiatal tanárnőnk a Radnóti Gimnáziumban, Sándor Vera, ő alapított színjátszókört. A fiúk rajongtak érte. Én is színjátszós voltam, szavalóversenyt nyertem. Édesapám meglepődött, de örült a pályaválasztásomnak. 

Édesanyám kétségbeesett: én voltam az iskola egyik legjobb tanulója, minden tanár azt szerette volna, ha az ő területén tanulok tovább.

hot!: Három párhuzamos osztály is indult a főiskolán: Simon Zsuzsáé, Szinetár Miklósé és az önöké, Sulyok Mária és Békés András osztálya. Örült, hogy hozzájuk került?

Kertész Péter: Olthy Magda – aki a főiskola rektora is volt – lett volna az osztályfőnökünk. A férje, Pálos György, a kiváló színész megbetegedett, így lemondott a rektorságról, a tanításról. Nálunk pedig megjelent egy fiatal, 30 év körüli tanár, Békés András és a nagyszerű színésznő, Sulyok Mária. Akkor még vidékre kellett szerződni végzés után, Drahota Andreával és Kozák Andrással a szolnoki színházhoz mentünk.

hot!: Hogy érezte magát Szolnokon?

Kertész Péter: Ott lettem színész. Voltam Rómeó, és szerepeltem operettben.

hot!: Amikor az Operettszínházhoz szerződött, kik voltak ott a régi nagyok közül?

Kertész Péter: Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Feleki Kamill… De engem Vámos László azzal hívott, hogy musicaleket fogok játszani. Bemutattuk a West Side Storyt, a Kabarét, a My Fair Ladyt, a Hegedűs a háztetőnt. Meg magyar musicaleket, a Piros karavánt, A fiú és a tündért… Galambos Erzsi, Felföldi Anikó, Lehoczky Zsuzsa voltak a partnereim. Nem volt táncos múltam, énekelni sem tanultam. Amikor a West Side Storyra készültünk, napi 8-10 órát próbáltam. Bogár Richárd, a koreográfus táncosnak akarta adni Bernardo, a bandavezér szerepét. Vámos László nem engedte. A dübörgő, lábdobogós siker után a koreográfus letérdelt elém, úgy gratulált. Sipeky Levente, a legnagyobb balettművészek egyike szintén gratulált. Amikor megkérdeztem, hogy«A színészi alakításhoz?» Azt mondta: «Nem, a tánchoz!»

hot!: Mégis a Nemzeti Színházhoz szerződött.

Kertész Péter: Nekem az operett afféle kirándulás volt, hogy ezt is tudom – a rádiózás, a filmezés, a tévézés, a szinkron mellett. Vámos László hívott, és úgy gondoltam, közel a negyvenhez, hogy végre azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek: a prózai színházat.

Portré: Kertész Péter: Jót tesz a testemnek, a lelkemnek, ha dolgozom METROPOL
Imádott unokái, Dávid és Róza (Fotó: archív / hot! magazin)

Kertész Péter hangja a mai napig népszerű 

hot!: Nagyon sokan kedvelik a szinkronhangját. Főiskolásként kezdett szinkronizálni?

Kertész Péter: Édesapám ismerte Márkus Éva szinkronrendezőt, ő vitt el hozzá. Kiderült, hogy van érzékem hozzá, átveszem a ritmust, a habitust, a gyors váltásokat, a beszédstílust. Ráadásul ott volt az összes nagy színész, híres volt a magyar szinkron. Ott barátkoztam össze Mensáros Lászlóval. A Ben Hurt pedig, amiben én vagyok Charlton Heston magyar hangja, karácsony környékén évtizedek óta leadja az összes tévécsatorna. Ma is megszólítanak az utcán, felismerik a hangomat…

hot!: Jó néhány magyar filmben szerepelt, a legtöbbet Koltai Róberttel forgatott. Barátok?

Kertész Péter: Mindketten hetedik kerületiek vagyunk, gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Az összes filmjében szerepelek, színészként vagy csak a hangommal. Nagyon jóban vagyunk, összejárunk, Robi szereti a rakott krumplit, amit a feleségem kiválóan készít.

hot!: Sorozatokban is játszott, játszik.

Kertész Péter: Benne voltam a Lindában, a Szomszédokban, a Drága örökösökben. De mozifilmekben, Deák Kristóf Foglyok című alkotásában, meg az Unokában is. És a Petőfi- meg az Arany-filmben is volt szerepem. Jót tesz a testemnek, lelkemnek, ha dolgozom. Játszom a 6Szín Újra hulla című darabjában és a Pesti Színházban a Képzelt betegben.

hot!: Megél a jövedelméből?

Kertész Péter: Kölcsönkérni még nem kellett. Jászai Mari-díjasként korán megkaptam a szakmai nyugdíjat. És holokauszt-túlélőként – más­fél-­két éves kisgyerekként én is megjártam édesanyámmal a csillagos házakat – kártérítést kapok.

 

