Kertész Péter: Jót tesz a testemnek, lelkemnek, ha dolgozom

A fantasztikus orgánumú színész sok színház- és szinkronrajongó szívét megdobogtatja. Kertész Péter őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak.

Kertész Péter háromszor nősült (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

hot!: Mióta él Újpesten?

Kertész Péter: Amióta együtt vagyunk a harmadik feleségemmel, Évával. Született újpesti lány, hamar összeköltöztünk az ő kis lakásába, eladtuk az én belvárosi otthonomat, közös lakást vettünk. Ötven évig laktam a Bajza utcában, egy házban Janikovszky Éváékkal. Nagyon jóban voltunk.

hot!: Az első felesége táncművész volt.

Kertész Péter: Igen, Szamosi Judit, az operett szólótáncosnője, Dani fiam édesanyja. A két unokám, Dávid és Róza, egyik szebb, mint a másik. A fiú 13 éves, vízilabdázik a Vasasban. A kislány jövőre megy iskolába. Szerepelt már több reklámfilmben, fantasztikusan ügyes. Anna, a lányom a második házasságomból született. Brüsszelben él, az Európai Bizottságnál dolgozik, környezetmérnök.

hot!: Korábban hol lakott a Kertész család?

Kertész Péter: A háború után a Mészáros utcában, aztán a Dózsa György úton, majd a Thököly út és az Ilka utca sarkán, onnan költöztünk a Bajza utcába. A Gorkij iskolába jártam, iskolatársam volt Haraszti Miklós, Kis János és Zorán. Ez egy orosz iskola volt, csak a magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet tanították magyarul.

hot!: Ezek szerint jól beszélt oroszul?

Kertész Péter:

A Háború és békét oroszul olvastam. Az Operettszínházzal jártunk Moszkvában, három napig csöndben voltam, aztán egyszer csak elkezdtem beszélni a nyelvet.

Kertész Péter és a felesége, Éva (Fotó: archív / hot! magazin)

Újpesten él Kertész Péter felesége társaságában

hot!: Az édesapja orvos volt. Mivel foglalkozott az édesanyja?

Kertész Péter: A szüleim a Zsidó Kórházban dolgoztak, ott ismerték meg egymást. Édesanyám műtősnő volt. Édesapámat elvitték munkaszolgálatra a Don-kanyarba, majd lágerbe került. Az amerikaiak szabadították fel a tábort. Két és fél éves voltam, mire hazakerült. Nagyon szép hangja volt, operaénekes szeretett volna lenni, rajongott a klasszikus zenéért, hegyekben álltak nálunk a kották. Egy barátja viaszlemezre is vett vele néhány dalt.

hot!: Ki támogatta a jelentkezését a Színművészeti Főiskolára?