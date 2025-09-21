Kertész Péter: Jót tesz a testemnek, lelkemnek, ha dolgozom

1965-ben végzett a Színművészeti Főiskolán, Sulyok Mária és Békés András osztályában. Kertész Péter játszott több vidéki és fővárosi színházban, több magyar filmben és televíziós sorozatban. Szinkronizál. Két gyermeke és két unokája van. Harmadik feleségével él a Jászai Mari- és Aase-díjas színész.
A fantasztikus orgánumú színész sok színház- és szinkronrajongó szívét megdobogtatja. Kertész Péter őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak.
hot!: Mióta él Újpesten?
Kertész Péter: Amióta együtt vagyunk a harmadik feleségemmel, Évával. Született újpesti lány, hamar összeköltöztünk az ő kis lakásába, eladtuk az én belvárosi otthonomat, közös lakást vettünk. Ötven évig laktam a Bajza utcában, egy házban Janikovszky Éváékkal. Nagyon jóban voltunk.
hot!: Az első felesége táncművész volt.
Kertész Péter: Igen, Szamosi Judit, az operett szólótáncosnője, Dani fiam édesanyja. A két unokám, Dávid és Róza, egyik szebb, mint a másik. A fiú 13 éves, vízilabdázik a Vasasban. A kislány jövőre megy iskolába. Szerepelt már több reklámfilmben, fantasztikusan ügyes. Anna, a lányom a második házasságomból született. Brüsszelben él, az Európai Bizottságnál dolgozik, környezetmérnök.
hot!: Korábban hol lakott a Kertész család?
Kertész Péter: A háború után a Mészáros utcában, aztán a Dózsa György úton, majd a Thököly út és az Ilka utca sarkán, onnan költöztünk a Bajza utcába. A Gorkij iskolába jártam, iskolatársam volt Haraszti Miklós, Kis János és Zorán. Ez egy orosz iskola volt, csak a magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet tanították magyarul.
hot!: Ezek szerint jól beszélt oroszul?
Kertész Péter:
A Háború és békét oroszul olvastam. Az Operettszínházzal jártunk Moszkvában, három napig csöndben voltam, aztán egyszer csak elkezdtem beszélni a nyelvet.
hot!: Az édesapja orvos volt. Mivel foglalkozott az édesanyja?
Kertész Péter: A szüleim a Zsidó Kórházban dolgoztak, ott ismerték meg egymást. Édesanyám műtősnő volt. Édesapámat elvitték munkaszolgálatra a Don-kanyarba, majd lágerbe került. Az amerikaiak szabadították fel a tábort. Két és fél éves voltam, mire hazakerült. Nagyon szép hangja volt, operaénekes szeretett volna lenni, rajongott a klasszikus zenéért, hegyekben álltak nálunk a kották. Egy barátja viaszlemezre is vett vele néhány dalt.
hot!: Ki támogatta a jelentkezését a Színművészeti Főiskolára?
Kertész Péter: Volt egy fiatal tanárnőnk a Radnóti Gimnáziumban, Sándor Vera, ő alapított színjátszókört. A fiúk rajongtak érte. Én is színjátszós voltam, szavalóversenyt nyertem. Édesapám meglepődött, de örült a pályaválasztásomnak.
Édesanyám kétségbeesett: én voltam az iskola egyik legjobb tanulója, minden tanár azt szerette volna, ha az ő területén tanulok tovább.
hot!: Három párhuzamos osztály is indult a főiskolán: Simon Zsuzsáé, Szinetár Miklósé és az önöké, Sulyok Mária és Békés András osztálya. Örült, hogy hozzájuk került?
Kertész Péter: Olthy Magda – aki a főiskola rektora is volt – lett volna az osztályfőnökünk. A férje, Pálos György, a kiváló színész megbetegedett, így lemondott a rektorságról, a tanításról. Nálunk pedig megjelent egy fiatal, 30 év körüli tanár, Békés András és a nagyszerű színésznő, Sulyok Mária. Akkor még vidékre kellett szerződni végzés után, Drahota Andreával és Kozák Andrással a szolnoki színházhoz mentünk.
hot!: Hogy érezte magát Szolnokon?
Kertész Péter: Ott lettem színész. Voltam Rómeó, és szerepeltem operettben.
hot!: Amikor az Operettszínházhoz szerződött, kik voltak ott a régi nagyok közül?
Kertész Péter: Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Feleki Kamill… De engem Vámos László azzal hívott, hogy musicaleket fogok játszani. Bemutattuk a West Side Storyt, a Kabarét, a My Fair Ladyt, a Hegedűs a háztetőnt. Meg magyar musicaleket, a Piros karavánt, A fiú és a tündért… Galambos Erzsi, Felföldi Anikó, Lehoczky Zsuzsa voltak a partnereim. Nem volt táncos múltam, énekelni sem tanultam. Amikor a West Side Storyra készültünk, napi 8-10 órát próbáltam. Bogár Richárd, a koreográfus táncosnak akarta adni Bernardo, a bandavezér szerepét. Vámos László nem engedte. A dübörgő, lábdobogós siker után a koreográfus letérdelt elém, úgy gratulált. Sipeky Levente, a legnagyobb balettművészek egyike szintén gratulált. Amikor megkérdeztem, hogy«A színészi alakításhoz?» Azt mondta: «Nem, a tánchoz!»
hot!: Mégis a Nemzeti Színházhoz szerződött.
Kertész Péter: Nekem az operett afféle kirándulás volt, hogy ezt is tudom – a rádiózás, a filmezés, a tévézés, a szinkron mellett. Vámos László hívott, és úgy gondoltam, közel a negyvenhez, hogy végre azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek: a prózai színházat.
hot!: Nagyon sokan kedvelik a szinkronhangját. Főiskolásként kezdett szinkronizálni?
Kertész Péter: Édesapám ismerte Márkus Éva szinkronrendezőt, ő vitt el hozzá. Kiderült, hogy van érzékem hozzá, átveszem a ritmust, a habitust, a gyors váltásokat, a beszédstílust. Ráadásul ott volt az összes nagy színész, híres volt a magyar szinkron. Ott barátkoztam össze Mensáros Lászlóval. A Ben Hurt pedig, amiben én vagyok Charlton Heston magyar hangja, karácsony környékén évtizedek óta leadja az összes tévécsatorna. Ma is megszólítanak az utcán, felismerik a hangomat…
hot!: Jó néhány magyar filmben szerepelt, a legtöbbet Koltai Róberttel forgatott. Barátok?
Kertész Péter: Mindketten hetedik kerületiek vagyunk, gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Az összes filmjében szerepelek, színészként vagy csak a hangommal. Nagyon jóban vagyunk, összejárunk, Robi szereti a rakott krumplit, amit a feleségem kiválóan készít.
hot!: Sorozatokban is játszott, játszik.
Kertész Péter: Benne voltam a Lindában, a Szomszédokban, a Drága örökösökben. De mozifilmekben, Deák Kristóf Foglyok című alkotásában, meg az Unokában is. És a Petőfi- meg az Arany-filmben is volt szerepem. Jót tesz a testemnek, lelkemnek, ha dolgozom. Játszom a 6Szín Újra hulla című darabjában és a Pesti Színházban a Képzelt betegben.
hot!: Megél a jövedelméből?
Kertész Péter: Kölcsönkérni még nem kellett. Jászai Mari-díjasként korán megkaptam a szakmai nyugdíjat. És holokauszt-túlélőként – másfél-két éves kisgyerekként én is megjártam édesanyámmal a csillagos házakat – kártérítést kapok.
