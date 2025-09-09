Fekete-fehér fotó jelent meg Terence Hill oldalán: gyászol a magyarok kedvenc színésze

Terence Hill igen aktív a közösségi oldalán. Az utóbbi időben rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat korábbi népszerű filmjeiből. Most azonban egy szomorú bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán.

Gyászol Terence Hill Fotó: Pexels

Terence Hill egy fekete-fehér fotóval tudatta, hogy elhunyt színészkollégája, Neil Summers, akivel többek között az utolsó Bud Spencer – Terence Hill filmben, a Bunyó karácsonyigban, valamint a Nevem: Senki című filmben és a Lucky Luke-ban is feltűnt. A legendás színész hétfő este, egy közös képpel, és megható sorokkal búcsúzott barátjától, kollégájától.

Szomorúan hallottam, hogy drága barátom, Neil Summers elhunyt. Nyugodj békében barátom, igazi cowboy voltál!

- olvasható Terence Hill szívszorító bejegyzésében.