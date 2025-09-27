Tündéri! Végre megmutatta kislányát Busa Gabi – Fotó

Az Exatlon 2019-ben indult a TV2-n, Busa Gabi a második évadban tűnt fel, 2020 elején, a stáb és a versenyzők 2019 decemberében utaztak ki Dominikára. Ezt a műsort akkor kezdte felvenni a TV2, amikor a covid még csak egy távoli problémának tűnt, majd hamarosan lezárták a világ repülőtereinek zömét, így az Exatlonból kiesők sem tudtak hazatérni Dominikáról heteken át a járvány, a karantén, a légiközlekedés szinte teljes leállása miatt.

Az Exatlon-győztes Busa Gabi (Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport)

Az Exatlon ismert arca volt

Busa Gabinak azonban nem volt problémája a korai hazajövetellel, ugyanis végig kitartott, az évad nagy esélyeseként jutott a fináléba, ahol Pap Dorcit győzte le: 15 millió forintot nyert. A férfiaknál azt az évadot nyerte Böjte Dávid, akkor tűnt fel Kempf Zozo és a későbbi Nagy Ő, Tóth Dávid is. Busa Gabi a sport iránti alázatával, szerény természetével lett a nézők egyik kedvence. Az All Star-évadban visszatért, a legjobbak közt is a döntőbe jutott, ott végül Szente Gréta győzött.

Busa Gabi kisbabája

Az eljegyzése a Maldív-szigeteken volt 2022-ben, majd hamar jött a baba. "A legnagyobb boldogság" – ezekkel a szavakkal és egy fotóval tudatta a közösségi oldalán 2024-ben, hogy kisbabát vár. A bejegyzése alatt özönlöttek a hozzászólások, a műsor korábbi szereplői közül többen, így Kempf Zozo, Jósa Dani, Orbán Olivér, Böjte Dave, Kocsis Alexandra, Szente Gréti és Tóth Janka is első között gratuláltak. A kisbabája október 30-án született.

Busa Gabi a tengerhez is elvitte a babát (Fotó: HOT)

A sportoló most több képet mutatott közösségi oldalán, ezeken látszik a kislánya is.

Úgy elszaladnak a napok, hetek, hogy csak pislogok, hogy már szeptember vége van, és én még nem is mutattam képeket a nyári görögországi edzőtáborról-nyaralásról. De most ebben az igazi őszi időben annyira jó visszanézni ezeket a pillanatokat!

– írta közösségi oldalán, ahol 90 ezren követik.

A 2025-ös Világjátékokat a 21 millió lakosú Csengtuban rendezték meg, ez a nem olimpiai sportágak egyik legkiemelkedőbb, legfontosabb rendezvénye. Nagyon hosszúnak érezte az utat, az is volt, de a húga utolsó versenye miatt a helyszínen akart drukkolni. Egy szállodában lakott, teljes kényelemben, leginkább az lepte meg, hogy a hotelben nem emberi munkaerő, hanem egy guruló robot vitte ki az ételt a vendégeknek.