Tornóczky Anita titkos vendégei: nézd, kiket fogadott otthonában!

A korábbi modell és televíziós műsorvezető, ma már a kutyák iránti elkötelezettségéről és állatvédő munkájáról ismert. Tornóczky Anita most egy kis látogató családot fogadott otthonában, és arról mesélt követőinek, hogyan gondoskodnak Jerryről és nejéről biztonságosan.
Tornóczky Anita, a hazai állatvédők egyik legismertebb alakja, nemcsak kutyáiról és saját házi kedvenceiről gondoskodik, hanem minden apró élőlényre odafigyel, ami a házuk körül megfordul. Korábban modellként és televíziós műsorvezetőként ismerhette meg a nagyközönség, de az elmúlt jó pár évben a kutyák iránti elkötelezettsége került előtérbe: jelenleg kutyakiképzéssel foglalkozik, és a szakma iránti szenvedélyét a közösségi oldalakon és a médiában egyaránt megmutatja.
Nemrég újabb, bár csak ideiglenes családtag érkezett hozzájuk: Jerry és becses nejének látogatása mindennapjaik részévé vált. A kis vendégek eddig a teraszon éltek, ám Anita és családja úgy döntött, hogy érdemes egy kicsit rendezni a helyzetet. Bár senkinek sem ártottak, a házigazdák nem szerették volna, ha a kis vendégek túl közel merészkednek, ezért élvefogó csapdákat helyeztek ki, majd befogás után egy ideális „fészkelő” helyre szállították őket. A gondoskodás azonban nem ért véget a biztonságos hely biztosításával: Jerryéknek és párjának ételt is kihelyeztek, hogy a kis állatok ne szenvedjenek hiányt.
Jerry és becses neje egy ideje bejárt hozzánk. Illetve a teraszunkon éltek eddig is, de be merészeltük építeni.
Nyilván senkit nem bántunk, de mivel nem látjuk szívesen, élvefogó csapdákat raktunk ki és befogás után kiraktuk Őket egy ideális “fészkelő” helyre és raktunk ki Nekik kaját. Mivel Jerry és neje láthatóan a családalapítást fontolgatják, olyan helyre raktuk Őket, ahol a kutyák sem tudják elérni Őket.
Mi így működünk. Fura, nem fura… ha belenézel ezekbe a kis gomb szemekbe, rájössz, hogy sosem tudnád bántani…kártevés ide vagy oda
– írta a közösségi médiában Anita, aki ezúttal is példát mutatott türelemből és empátiából.
A történet jól mutatja, hogy Tornóczky Anita nemcsak a televízióban vagy a médiában ismert, hanem a valódi mindennapokban is aktívan védi az állatokat, legyenek azok házi kedvencek vagy kis vadon élő állatok. A precíz és szeretetteljes gondoskodás egyaránt jellemzi őt kutyái, valamint a házhoz betévedő apró vendégek iránt.
„Mi sem bántottuk a kis cincineket ! Kiraktuk az udvarrá őket, messze a háztól ! Olyan cukik ! Na persze nem a bent a házban!” - írta egyik követője Anitának.
Az ilyen apró gesztusok, akár élvefogó csapdák, biztonságos hely kialakítása vagy étel kihelyezése, mind azt bizonyítják, hogy Anita számára minden élőlény fontos. Nem csoda, hogy követői imádják az ilyen történeteket: a kis Jerry és nejének látogatása nemcsak aranyos, hanem tanulságos is, hiszen rámutat, hogy a természet és az ember képes harmóniában élni egymás mellett.
Tornóczky Anita tehát továbbra is példát mutat: a gondoskodás, a türelem és a szeretet minden élőlény iránt egyaránt fontos, és akár egy kis kertben is lehet nagy változást hozni a természet védelmében. Jerry és nejének látogatása talán csak rövid ideig tart, de az élmény mindenkinek maradandó: a kis gomb szemek és a szeretetteljes gesztusok egyszerre mosolyt csalnak az arcokra, és emlékeztetnek minket arra, hogy néha a legkisebb vendégek is a legnagyobb örömet hozzák.
