Bénulása után újra jár a világhírű magyar modell: az orvosok csaknem lemondtak róla

Sirokai Diána bénulással került kórházba február végén, amiről közösségi oldalán is beszámolt. A több országban elismert ducimodell akkor csak néhány lépést volt képes megtenni, azt is járókeret segítségével. Az orvosai akkor nagy esélyt láttak arra, hogy egy életre lebénul, de ő nem adta fel.

Már fél éve annak, hogy Sirokai Diána kórházba került, most kiderült, hogy van. (Fotó: Instagram)

Sirokai Diána Instagram-oldalán adott újabb hírt magáról, 5 hónappal az aggasztó videó után, amiben azt mutatta meg, hogy kórházba került, ugyanis szinte képtelen járni. Az ismert plus size, azaz ducimodell akkor nagyon elkeseredett, de nem hagyta, hogy ez úrrá legyen rajta és úgy döntött, a kezébe veszi az életét.

„Az orvosok azt mondták, talán sosem jársz majd újra, én azt mondtam, csak figyeljetek” – írta videójához angolul.

És most már tudok ugrani?! Srácok…el sem tudom mondani ez mennyi mentális és fizikai munkába került. Miután azt mondták, hogy talán sosem járhatok újra, döntöttem. Azt mondtam: nem. Meg fogok gyógyulni. Harcolni fogok. És azóta napról napra újjáépítettem magam, az elmém, a testem és a lelkem. Ez nem csak egy ugrás. Ez újjászületés

– mesélte, szintén angolul.

Sirokai Diána fogyása is az életmódváltásnak köszönhető

A külföldön is népszerű modell csodálatos átalakuláson ment át ezalatt az idő alatt, amihez rengeteg torna, kezelés és kemény munka kellett, de most úgy tűnik, jobban van, mint valaha. Azt persze továbbra sem tudni, hogy milyen okból bénult le fél évvel ezelőtt, de a kommentelők szerint könnyen lehet, hogy Sirokai Diána súlya okozta a problémát. Ezt az is megerősíti, hogy életmódváltása után tudott csak meggyógyulni, amivel természetesen a fogyás is együtt járt.

Sirokai Diána vékonyan is gyönyörű lenne, de nem ez a célja

A telt idomú szépség a 24 óráig elérhető Instagram-történetében arról is beszámolt, hogy számára a modellkedés sokkal többet jelent, mint hogy szép ruhákban pózol. Alkatával és életszemléletével is arra igyekszik rácáfolni, hogy egy nő csak akkor szép, ha vékony.

Évekig azt gondoltam, hogy ’csak egy modell’ vagyok. De rájöttem, hogy nem csak ruhákat mutatok be, hanem azt is, hogy milyen az, ha hiszel magadban. Most nőket vezetek, hogy a legmagasabb fokozaton éljék meg az identitásukat

– üzente követőinek a világ minden tájáról.