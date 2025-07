Sihell Ferry megmutatta gyerekkori otthonát: Három négyzetméreten laktak heten

Sihell Ferry napjaink egyik legnépszerűbb mulatós énekese. Sikereit látva sokan vádolják azzal, hogy „neki könnyű”. Bár tiszta szívű és mindig mosolygós, ez távolról sem jelenti, hogy az élet tálcán kínálta volna neki a lehetőségeket és jutalmakat. Szegényes gyerekkor és kemény munka áll mögötte, mindennek pedig szívszorító bizonyítékát adta.

A mulatós énekes megmutatta gyermekkori otthonát: Komfort nélküli egy szobában éltek heten éveken át (Fotó: Sihell Ferry)

„Most még kisebbnek is tűnik, mint emlékeimben volt”

Sihell Ferry időutazásra invitálja rajongóit: videót forgatott szülőhazájában, Berhidán. Célja bemutatni élete első 18 évét, és azt, hogy nem olyan könnyű neki, mint ahogy sokan feltételezik…

„Berhidára jöttünk, az én kis szülőfaluba. Habár most már inkább város. Itt van a sok-sok emlék… Még mindig jó beérni ide. Már 52 éves vagyok, és régóta elkerültem innen, de még mindig jó visszajönni, és látni a házakat, amik nem is változtak olyan nagyot” – fogalmaz a népszerű énekes, aki a családja házát is megmutatta.

Sihell Ferry megmutatta gyermekkori otthonát (Fotó: YouTube)

„Most még kisebbnek is tűnik, mint emlékeimben volt. Egy légtér van, nincs külön konyha vagy fürdőszoba… Második gyerekként születtem meg, ide hozott haza édesanyám a kórházból. Az anyagi helyzetünk nem engedte meg, hogy nagyobb házba költözzünk. Így még további három testvérem is ide született. Heten éltünk ebben a pici szobában. De nagyon nem bánom! Annyira jó érzés visszagondolni. Nagyon jó testvérek vagyunk” – ismerte el az alig három négyzetméteres nyárikonyháról. Az apró házból egy, mint mondja, putriba költöztek: mikor 13 éves volt, földrengés rázta meg a környéket és húsz négyzetméteres vályogházuk összedőlt. Bár akkor bánták, végül fel tudtak építeni egy szép, nagyobb házat.

Sokan megkérdőjelezik Sihell Ferry cigányságát

Szomszédjaival is találkozott, akik büszkén ölelték magukhoz az énekest, akit mulatós királyként méltattak gyerekkori ismerősei. Bár szülőhazájában mindenki szereti és büszke az elért sikerekre, máshol vannak negatív hangok: sokan megkérdőjelezik cigány mivoltát...

„Sokan megkérdőjelezik a származásomat. Én büszkén vallom, hogy cigány vagyok, a családom minden tagja roma, cigány. Sok muzsikus van a családban, akikre büszkék vagyunk, köztük többen a 100 Tagú Cigányzenekar tagjai. Vannak, akik mondják, hogy: mit cigánykodsz?, a Fekete Véremből című dalom is hitelesebb lenne egy cigánytól… Pedig én cigány vagyok. Roma származású férfi vagyok!” – szögezte le büszkén az énekes, beintve a rosszakaróknak.