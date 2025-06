Veszélyes kalandra készül Szandi: „A szokványos nekem unalmas!”

Szandi, aki már 13 éves kora óta aktív szereplője a zenei életnek, idén is rengeteg tervvel és újdonsággal készül. Két új dallal jelentkezik, amelyek közül az egyik egy lendületes nyári szerzemény lesz. Ehhez egy különleges videóklipet is szeretne forgatni – olyat, amelyben a tőle megszokott módon ismét átlépi saját határait. A koncepció már megszületett, de a megvalósítás nem veszélytelen, ezért komoly előkészületeket igényel. Mint mondja: „ha elhatározom, hogy ezt megcsinálom, akkor arra nagyon is fel kell készülni.” Ez a hozzáállás nem újdonság nála, hiszen mindig keresi azt a pluszt, amitől valami különlegessé válik.

Szandi mindig törekszik arra, hogy valami újszerűt és emlékezeteset alkosson (Fotó: Mediaworks archív)

Szandi: „A szokványos nekem unalmas, mindig kell valami különleges!”

Szandi megosztotta a Metropollal, hogy ismét egy extrémebb ötlet motoszkál a fejében az új videóklipjének forgatása kapcsán.

Valami veszélyes dologgal szeretnék készülni – legalábbis ez a terv. A szokványos nekem unalmas, mindig kell valami különleges!

Szanditól a hétköznapokban sem áll távol, hogy keresse az adrenalinnövelő, nagyobb kihívást jelentő és érdekes helyzeteket, élményeket.

„Tegnap például életemben először elmentem suppolni a testvéremmel, Vikivel. Őszintén megmondom, hogy fél óra után untam, hogy csak ülök vagy állok. Így elkezdtem menet közben gyakorolni a fejenállást – még csak félig sikerült, de legközelebb már menni fog.”

Szandi számára az extrém helyzetek nem ijesztőek, hanem inspirálóak.

Régen volt egy balesetem lovaglás közben, ami után három napig kómában voltam. Évtizedekig nem ültem lóra, de a Nekem a fény kell című dal klipjéhez összeszedtem a bátorságomat. A végén már széttárt karral vágtáztam. Azóta nem ültem lóra, akkor volt egy célom – a sorsot viszont nem akarom kísérteni.

Szandi férje stabil támaszként áll az énekesnő mellett úgy a magánéletben, mint szakmai pályája során is (Fotó: Mediaworks archív)

Zsúfolt nyár, fellépések és új célok

A családban sem idegen az extrémitás. Szandi lánya, Blanka is örökölte az újdonságok iránti vágyat.

„Tiltani sosem tiltottam semmit, de természetesen féltettem és féltem a gyermekeimet. Blankával például a légtornában olyan elemeket csináltunk meg, amik tényleg veszélyesek voltak. De legalább a lószőrre allergiásak, így azt a sportot elkerülik” – mondta nevetve.