Súlyos döntést hozott a gyermeke érdekében Sydney van den Bosch: „Én erre már nem vagyok képes”

Sydney van den Bosch születése óta maximum fordulatszámmal élte a mindennapjait. Bár várandóssága első időszaka nagyon megviselte, mégsem lazított, végül beismerte: lemondásokat kell tennie a saját és a kisbabája érdekében.

Sydney van den Bosch terhessége sokáig titok volt: végül A Nagy Duett színpadán fedte fel örömét (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Émelygéssel és rosszulléttel küzdöttem”

Néhány héttel ezelőtt A Nagy Duett színpadán jelentette be Sydney van den Bosch, hogy kisbabát vár! A TV2 Szerencselánya hónapokig titkolta az áldott állapotát, ami különösen nehéz volt, ugyanis folyton rosszullétek kínozták. Végül be kellett látnia, vannak dolgok, amikre nemet kell mondania.

„Végre van változás, a szerencse elkerült abból a szempontból, hogy könnyű első trimeszterem lett volna. Az első legalább három hónapot A Nagy Duettben töltöttem, ami nem volt éppen könnyítés, és nagyon-nagyon rosszul voltam, émelygéssel és rosszulléttel küzdöttem. De most már visszakaptam az energiámat, újult erővel vághatok az építkezésbe, merthogy szükség van ránk…” – mesélte a Tények Plusz riportjában a kismama, aki leszögezte:

„Én csak két embernek szeretném megfogadni a tanácsát, ők az anyukám és a nagymamám. Az ő kapcsolatuk is nagyon különleges, és a mi hármunké is az. Ha én ebből csak egy pici szeletet átvihetek a lányom életébe, és megtapasztaljuk, milyen erős így a négy grácia, az fantasztikus ajándék lenne…” – áradozott Sydney, aki az aggodalmát fejezte ki az otthonuk felújítását illetően. A fürdőszobában és gyerekszobában is csak az üres falak tátonganak egyelőre...

„Reméljük, nem fogunk már olyan sokat csúszni, már sokat csúsztunk így is… A gyermekünk pedig ősszel megérkezik, úgyhogy nagyon kell sietnünk!” – fogalmazott Sydney, akit az ország a TV2 Szerencsekerék című műsorának Szerencselányaként ismert meg. Mint nemrég kiderült, az új évadban Balogh Eleni veszi át a helyét. Sydney most elárulta, nagyon nehezen hozta meg a döntést arról, hogy vállalja-e a forgatást várandósan.

Sydney van den Bosch élete egyik legnehezebb döntésén van túl

„A Szerencsekerék a szívem csücske, az elmúlt háromszáz epizód összeforrt a nevünkkel, és életem legnehezebb döntése volt azt mondani, hogy én erre már nem vagyok képes. Hónapokat gondolkoztam, miközben a Duett színpadán álltam. A Duett és a Szerencsekerék forgatása között ugyanis egy hét telt el” – árulta el. A kvízműsort 12-14 órás forgatási napok előzik meg...