Súlyos vád érte Meghan Markle-t, a gyerekeit akarja pénzkeresésre használni

Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban hagyta maga mögött a királyi családot, és költözött Amerikába, hogy új életet kezdjenek. A viszony azóta igencsak megromlott köztük és a királyiak között, miután többször is nyilvánosan kritizálták őket, ami miatt a tagokat és a család rajongóit is sikerült magukra haragítaniuk.

Újabb súlyos vád érte Meghan Markle-t Fotó: Getty Images/Hot! magazin

A sussexi hercegi pár továbbá arról is ismert, hogy nagyon óvják a gyermekeiket a nyilvánosságtól: noha Meghan az idén több alkalommal is megosztott fotókat Archie hercegről és Lilibet hercegnőről a közösségi oldalán, arra mindig ügyelt, hogy ne mutassa az arcukat. A hercegné legújabb bejegyzésében például az látható, amint a család a kaliforniai Disneylandbe utazott Lilibet hercegnő negyedik születésnapja alkalmából, még a múlt hét folyamán. A posztban egy klip szerepel a hatéves Archie-ról és Lilibetről, ahogy többek között, találkoznak Elza hercegnővel is a Jégvarázs című filmből. A gyerekek arcát azonban ezúttal sem mutatták, emiatt pedig súlyos vád érte Meghant egy királyi fotós, Arthur Edwards részéről, aki úgy véli, a hercegné potenciálisan haszonszerzés céljából akarja felhasználni a gyermekei arcát.

Nem értem, miért nem láthatjuk a gyerekek arcát. Szerintem Meghannek nyilvánvalóan van valami terve, amivel talán pénzügyi kapcsolatokra vágyik, nem tudom

– jelentette ki Arthur Edwards.

Látni fogjuk valaha az arcukat? Fogalmam sincs, talán egy nap készít egy naptárat vagy valami hasonlót a gyermekei arcáról, és az egy újabb Meghan-különkiadás lesz

– tette hozzá a fotós, a Daily Express beszámolója szerint.