Singh Viki új kocsijába belehajtott egy őrült az autópályán: Nem merek ebből ügyet csinálni, kábé be volt szívva

Én is, ahogy mindenki, lelassítottam, de volt egy őrült idióta, aki mindenkire ráment, mert előzgetni akart. Odáig ment, hogy úgy rám jött, hogy nekem is koccant. Annyira megijedtem, nem tudtam, mi ilyenkor a teendő, féltettem nyilván az autómat, félrehúzódtam, erre az előttem lévő autónak telibe neki is ment és utána fogta magát és elhajtott a helyszínről. Nekem van videóm, megvan a rendszám, de nem tudom, ilyenkor mit kell csinálni? Ilyenkor ér feljelenteni? Mert egyébként okozott kárt az autómban, van rajta egy horpadás.