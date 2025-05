Fontos döntést hozott, következő esküvőjéről beszélt a Házasság első látásra sztárja

A TV2 nagy sikerű realityje, a Házasság első látásra mindkét évadában szerepelt Dávid Petra: míg tavasszal menyasszonyként és Andris feleségeként, addig ősszel dr. Gaál Zoltán házasságkötésénél láthattuk mint a fogorvos egyik ismerőse. Petra legújabb TikTok-videójában az egykori esküvői cipőjéről, illetve annak kapcsán a követező házasságáról beszélt.

Petra és Andris házassága finoman szólva sem működött (Fotó: tv2)

„Ez volt az esküvői cipőm. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen vele, mert egyébként egy kényelmes cipő volt, határozottan. Viszont azért utcai viseletre szerintem lehet, hogy egy kicsit sok. De gyanítom, hogy a következő esküvőmre nem ezt szeretném viselni, Ha másért nem, akkor babonából. Úgyhogy igazából most eladtam a Vinteden, és most fogom feladni, de mégis egy ilyen fura érzés, hogy megválok az esküvői cipőmtől. Még akkor is, hogyha az esküvőm nem volt igazából egy jó élmény…”

– árulja el Petra a TikTok-csatornáján.

