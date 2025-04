„Derékon alul le tudsz higgadni egy kicsit?” – Mihályfi Luca és Hegyes Berci fülledt ágyjelenete felkorbácsolta a hangulatot A Nagy Duett stúdiójában

Ahogy egyre szűkül a mezőny, úgy a versenyben lévő párosok is egyre jobban igyekeznek mindent bevetni a továbbjutásért A Nagy Duett színpadán, korábban például Lékai-Kiss Ramóna sérülése okozott kisebb pánikot, majd Mihályfi Luca és Hegyes Berci ágytornája korbácsolta fel a hangulatot.

Fotó: KOVACS DAVID

A való életben is egy párt alkotó duó a Hungária együttes klasszikusát, a Csavard fel a szőnyeget adta elő egy igencsak erotikus verzióban.

A látottak pedig olyannyira lenyűgözték - vagy éppen feltüzelték - a zsűrit, hogy maximális pontszámot kaptak az előadásukra, az értékelés eleje azonban nehezen indult, ugyanis az ítészek is hirtelen csak össze-vissza tudtak beszélni. Köztük Szabó Zsófi is, akinek a nagy dicséret közepette Hajós András oda is vetett egy pajzán beszólást.

Derékon alul le tudsz higgadni egy kicsit?

- tette fel a kérdést az énekes, majd gyorsan hozzá is tette, hogy a folyamatosan mozgó lábáira gondolt...