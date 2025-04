Háza elől lopták el a Házasság első látásra sztárjának kedvencét

A Házasság első látásra sztárja még szombaton osztotta meg követőivel, hogy egy férfi ellopta a imádott kiskutyáját, aki tíz éve hű társa. A mini Yorkshire terrier feltehetően kisétálhatott a résnyire nyitva hagyott kapun, amit egy arra járó autós ki is használt. Lefékezett az állat mellett, felvette és továbbhajtott. A TV2 sikerműsorának szereplője azóta számtalan megkeresést kapott és tucatjával nézett már meg megtalált kutyusokat, de eddig nem járt sikerrel. Fecső Judit azt gyanítja, hogy egy kutyák lopására szakosodott család férfitagja lehet az elkövető.

A Házasság első látásra sztárjának kutyáját a háza elől lopták el (Fotó: Facebook)

A Házasság első látásra sztárja nem először keresi imádott kiskutyáját

„Szafi kilenc évvel ezelőtt egyszer már eltűnt, vagyis ellopták. Akkor a kertemből vitte el egy nő, miközben én külföldön voltam. Akkor Sarka Kata és Hajdú Péter segítettek megtalálni és visszahozni.”

A nő 50 ezer forintot kért érte

– kezdte a történetet A Házasság első látásra sztárja, aki csak azért idézte fel a múltbéli eseményt, mert úgy véli, most is egy, a korábbihoz hasonló társaság állhat a kutyarablás mögött. „Szafi, talán egy macskát láthatott meg, ezért mehetett ki a résnyire nyitva hagyott kapun. A szomszédok láttak is egy piros Fordot, amiben egy fekete sapkás fickó ült. Ő állt meg és tette be a kocsiba a kiskutyámat. Nem is értem, mit akar vele, hiszen Szafi már tíz éves és alig vannak fogai” – kezdte a Metropolnak Fecső Judit, aki az eset óta már számtalan hívást kapott, de egyelőre nem járt sikerrel.

Egy kutyákra szakosodott banda lehet a tettes

„A szombatom azzal telt, hogy folyamatosan kerestem Szafit. Legalább húsz talált kutyát megnéztem, de egyik sem ő volt. Aztán kaptam egy fülest, hogy esetleg Ercsiben lehet, mert ott több család is abból él, hogy kutyákat lop és ad el, vagy éppen pénzért adják vissza a gazdáknak. Sajnos ott sem találtam meg Szafit. Viszont jött nemrég egy üzenet, hogy megvan és, hogy menjek érte. Sejtésem szerint most tényleg az az ember jelentkezett, aki elvitte. Abban biztos lehet az illető, hogy most nem leszek olyan kedves, mint amilyen kilenc évvel ezelőtt a Hajdú Péter volt” – mondta dühösen Házasság első látásra Judit.