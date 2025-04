Fresh Andi 4 éve győzte le a rákot, de most is retteg az onkológusnál

Pont most kaptam meg az éves vizsgálati eredményeimet, mammográfia, ultrahang, teljes mellkas, has kismedence kontrasztanyagos CT, és minden rendben van. Ezzel együtt szerintem soha az életben nem tudjuk elfelejteni. Minden egyes vizsgálat előtt ott a szorongás rajtam, pedig most már csak félévente kell kontrollra mennem. A jövő héten megyek az onkológusomhoz, és remélem, hogy most már azt fogja mondani, hogy (ha most nem, akkor jövőre, mert akkor elérjük azt a bűvös öt évet) álljunk át az évi egy kontrollra.