Liptai Claudia őszinte vallomása: „Az elmúlástól nem szabad félni”

A Sztárban Sztár All Stars Liptai Claudia számára nagy visszatérés volt, hiszen 7 év után először láthatták a nézők a TV2 képernyőjén. De persze ebben az időszakban sem állt meg az élete, sőt sok mindenen változtatott is. Úgy tűnik, ezt nagyon jól is tette, hiszen Clau jobb formában van, mint valaha, ráadásul sikert sikerre halmoz. Lapunknak most elárulta: mi ennek a titka.

Liptai Claudia döbbenetes formában tért vissza A Nagy Duett 7. évadába műsorvezetőként / Fotó: Markovics Gábor

Szerda este a Televíziós Újságírók Díja gálán Liptai Claudia vehette át a legjobb női zsűritagnak járó díjat, ami újabb megerősítése annak, hogy a visszatérése nagyon jó döntés volt. A műsorvezetőnő most azt is elárulta, mi kell ahhoz, hogy valaki jó zsűri legyen.

Elsősorban egy zsűri szerintem attól lesz jó, hogy felkészült, nem gondolja azt, hogy ő majd fejből fog tudni gondolatokat mondani, de ehhez kíváncsinak is kell lenni. Bár szerintem ez elég meghatározhatatlan. Mindig azt szoktam mondani, ha egy kezdő ezt kérdezi tőlem, hogy legyen egy sztorid, mert ha valami olyan pokoli ott, hogy nem tudsz hozzászólni, akkor is tudnod kell mondani valamit

– árulta el.

Liptai Claudia fiatalon és most sem tud nyugodtan a színpadra állni, minden adás előtt izgul / Fotó: Szabolcs László

Liptai Claudia bombaformában van

A Nagy Duett 2025-ös évadának műsorvezetője tavaly tért vissza a TV2-höz, azóta pedig szinte mindenki a lába előtt hever. Az is kiderült, hogy mi a titka.

„Ezalatt a 7 év alatt is tévéztem, például a Viasaton is láthattak a nézők, szóval szó sincs itt eltűnésről, és visszatérésről, de való igaz, hogy nem vezettem élő műsort ebben az időszakban. De a Sztárban Sztár All Stars, amiért díjat is kaptam, illetve A Nagy Duett is fantasztikus lehetőség. Egy barátnőm azt is mondta, hogy most a legjobb köreimet futom, és valóban így is érzem. Ritkán mondom azt magamról, hogy ez most úgy jó, ahogy van, és lefújnám lakkal, de most így gondolom” – vallotta be.

De nincs titok. A szemléletemen változtattam, mert az elmúlástól nem szabad félni. Le kell állni vele, és arra gondolni, hogy minden nap fontos. Semmit nem szabad félvállról venni. Mindegy, hogy 25 éve tévézek, ugyanúgy készülök mindig, és minden adás előtt nagyon izgulok még ma is

– tette még hozzá.