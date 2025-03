Jobb, ha nyitott szemmel jársz: Újabb világsztár érkezett Budapestre – Videó

Eric Winter neve sokaknak Az újonc című sorozatból lehet ismerős, de az amerikai színész olyan produkciókban is szerepelt, mint A mentalista, a Doctor Murphy vagy éppen A csúf igazság. A 48 éves férfi most viszont Budapestre érkezett, és ha eléggé szemfüles vagy, akkor akár még össze is futhatsz vele munkába menet. Eric ugyanis nem forgatásra jött, sokkal inkább városnézésre a gyermekeivel, hiszen most a felesége, Roselyn Sánchez keresi a kenyérre valót. A Puerto Ricó-i színésznő a „Third Parent” című természetfeletti horrorfilmet forgatja hazánkban, viszont a családja már nagyon hiányzott neki, ezért Eric fogta a gyerekeket, és meg sem állt Budapestig.

Eric Winter, Az újonc egyik főszereplője hazánkba látogatott / Fotó: Denis Guignebourg/Bestimage

Eric Winter Budapest utcáit járja

A hírt, miszerint a hollywoodi híresség fővárosunkban van, maga Roselyn osztotta meg a TikTok-oldalán. Az anyuka elképesztően boldog, hogy a családja is itt van, hiszen közel egy hónapja nem látta már őket. Most viszont az utolsó forgatási napra megérkeztek, így a munka mellett egy családi „nyaralásra” is jut idő.

Úristen! Eric itt van, a gyerekek itt vannak! Nekem dolgoznom kell ma, szóval meglátogatnak majd a forgatáson egy kicsit később. Ez egyébként az utolsó napom. Nem is hiszem el, hiszen már egy hónapja itt vagyok a családom nélkül, és most végre láthatom őket

– fogalmazott videójában a színésznő, aki valószínűleg majd arról is beszámol, milyen programokon vesznek részt a családdal nálunk.

