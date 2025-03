Ennyi volt, itt a vége: 8 év és 2 gyerek után válik a sztárpár

A házasság végéről már az év elején is röppentek fel pletykák, akkor még tagadták.

Fotó: unsplash.com

Az Eastenders sztárja, Jacqueline Jossa 8 év után szakított férjével, Dan Osborne-nal. Úgy tudni, hogy a 32 éves Jacqueline a pár otthonában maradt, míg a 33 éves Dan a közelben lakik. Egy hivatalos közlemény szerint: „A dolgokat magánjelleggel kezelik.”

A The Only Way Is Essex egykori sztárjáról, Danről, aki a múlt héten költözött el otthonról, korábban már felröppentek olyan pletykák, miszerint megcsalta a feleségét. A párhoz közeli források azonban most ragaszkodnak ahhoz, hogy nem ez volt az oka a költözésének.

Jacqueline és Dan magánjelleggel intézik a dolgokat, és úgy döntöttek, hogy életüket és kapcsolatukat távol tartják a nyilvánosságtól. Arra kérnek mindenkit, hogy ebben a nehéz időszakban tiszteljék a magánéletüket, hiszen továbbra is a gyermekeik a legfontosabbak a számukra, akiket mindkét szülő rajongásig szeretet, és ez soha nem fog változni

– idézi a Mirror a házaspár hivatalos közleményét.

Jacqueline Jossa és Dan Osborne házasságával kapcsolatban már idén januárban is felmerült, hogy vége, a sztárpár ekkor azonban még tagadta a dolgot. Kapcsolatukból két gyermek született, a 9 éves Ella és a 6 éves Mia.